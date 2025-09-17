Conclusiones de la semana 2 de la NFLHa sido un loquísimo inicio de campaña, y el primer par de jornadas nos dejó mucho por comentar.

¿El fin de una era?

Estoy algo reticente en pronunciar muerto a un equipo que ha llegado a cinco de los últimos seis Super Bowls y ha ganado su división nueve años seguidos, pero sin duda esta es la versión más vulnerable de Kansas City en la era Mahomes.

El inicio de calendario fue brutal, sí, pero esta escuadra no perdió su segundo partido el año pasado hasta la última jornada y jugando con suplentes, mientras hoy van 0-2 con duelos ante Cuervos, Leones y Bills en el horizonte, y han perdido tres seguidos por primera vez desde que está el número 15. Hablando de Patrick, pese a que tenía solo 138 yardas, una intercepción y cero anotaciones con el 53 % de pases completados hasta antes del pase de 49 yardas a Thornton faltando tres minutos en el encuentro, parece que si los Jefes tenían una chance era por él, más por sus piernas que por su brazo.

Esta versión de KC tiene nulo juego corredor, pésima línea ofensiva y, sin Xavier Worthy ni Rashee Rice, ni un solo receptor confiable, y con un Mahomes lejísimos de sus números de antaño desde hace rato, es normal que luzcan así de frágiles.

Filadelfia tiene su número, con tres triunfos seguidos sobre ellos incluyendo dos en Arrowhead, y por más que se quejen de que todo se definió en la posiblemente ilegal jugada del “Tush Push” y que el osote de Kelce en la intercepción fue el punto clave, la realidad es que hoy son mucho mejor equipo, con mucho más talento y que los ha dominado a placer.

Por cierto, tanto Travis Kelce como Thornton decidieron, estúpidamente, usar playeras con la leyenda “FREE 4”, en alusión a su compañero Rashee Rice, suspendido seis partidos. ¿Sí les dijo alguien que él mismo aceptó ese acuerdo que pudo ser mucho peor y que hasta debería estar en la cárcel? Rice manejaba a casi 200 k/h, chocando a otros seis carros, lastimando gravemente a cuatro personas y además huyendo la escena como un cobarde, y encima sus compañeros salen a defender al “pobrecito”.

No puedo decir que no me alegra la crisis por la que están pasando.

Alguien ayúdelo

La buena para Cincinnati es que, por primera vez en esta década, han empezado 2-0 pese a que no han lucido nada bien y fácilmente podrían ir 0-2.

La mala: Joe Burrow se lastimó el pie y ahora estará fuera al menos tres meses. Jake Browning lució bastante bien, guiando a los Bengalíes al triunfo, pero aquí el argumento es a favor de la protección (o falta de) hacia Burrow. ¿Se acuerdan de Andrew Luck? El magnífico pasador de los Potros que decidió retirarse a sus 29 años tras haber sufrido más golpes y capturas que nadie en su paso por la NFL. Bueno, pues él recibió 174 capturas en toda su carrera… mientras Burrow ya tiene 201 en 15 partidos menos. De hecho, esta es la tercera ocasión en seis años que Burrow se pierde tiempo considerable por lesión, hablando de meses y no de un par de encuentros.

Luck es la ejemplificación de talento desperdiciado y Burrow va para allá, atorado en una franquicia conocida por ser tacaña y mal manejada.

Gracias, Dallas

Con el perdón de Buffalo y Filadelfia, nadie ha lucido mejor tras estas dos semanas que Green Bay. Parecía que solo les faltaba una estrella para ese último empujón, y justo eso obtuvieron con Micah Parsons. Limitaron a Detroit a 13 puntos, y ellos la siguiente semana anotaron 52. Vencieron sin despeinarse a Washington, supuesto candidato al Super Bowl. Ahora van a anotarle 500 puntos a los Cafés.

Es muy temprano aún, pero los Empacadores hoy lucen imparables.

El dato de la semana

Ningún equipo en la era del Super Bowl (56 años) ha pasado sus dos primeros partidos sin despejar una sola vez… hasta los Potros de Indianapolis del 2025, comandados por Daniel “Indiana” Jones. Ah, y tienen marca de 2-0, mientras el resto de su división combinada va 1-7. Eso sí, recuerden cómo empezaron los Santos el año pasado… y cómo acabaron.

¡Hasta la próxima!

