Conclusiones de Semana 3 de la NFLTras tres semanas parece que la NFC luce mucho más fuerte, con solo los Cargadores y Bills luciendo como verdaderos contendientes en la AFC.

Ganan feo, pero ganan

Son ya 17 triunfos consecutivos para Jalen Hurts en partidos donde no sale lesionado, lo cual sería una temporada perfecta. Van 3-0 ante rivales de peso como Jefes o Carneros, sin embargo les seguimos quitando puntos de estilo.

Ahora recibían a Los Ángeles y el primer tiempo fue terrible, con -1 yardas totales aéreas, además de llegar a ir perdiendo 26-7. La principal crítica es que Hurts no lanza lo suficiente para ser considerado de élite, pero el domingo demostró que no lo hace por decisión, pero cuando lo necesita, lo puede hacer sin problemas.

Decidieron, por fin, utilizar a sus dos excelentes receptores en AJ Brown y Devonta Smith, y pasaron de solo siete intentos de pase de 10+ yardas en todo el año, a nueve solo en la segunda mitad. El actual MVP del Super Bowl tuvo 154 yardas y tres anotaciones para el increíble regreso, el cual necesitó dos bloqueos de patada, y las Águilas parecen un equipo imposible de vencer, en especial por estos Carneros que van 0-4 desde 2021.

Eso sí, ahora enfrentarán a su némesis, Tampa Bay, quienes van 4-1 ante Hurts, incluyendo dos eliminaciones en postemporada.

Pelea de mancos

Nadie hubiera creído que se enfrentaban las dos franquicias más ganadoras de la historia el domingo en Foxboro. Pittsburgh y Nueva Inglaterra, con sus seis Super Bowls cada uno, están lejísimos de sumar un séptimo. Los Acereros comenzaron muy bien, con el pase de anotación 509 de Rodgers en su carrera que supera la marca de Brett Favre (con casi 250 intercepciones menos), pero su ofensiva se estancó por completo, sumando cinco yardas totales en sus siguientes cinco series.

Sin embargo, peor estuvieron los Patriotas con ¡cinco! pérdidas de balón, incluyendo dos cuando estaban a punto de anotar. Maye no jugó mal pero tuvo una intercepción imperdonable y un “fumble” muy tonto, y cuando regalas el balón tantas veces, eventualmente Rodgers lo iba a aprovechar, despertando en el último cuarto con la serie ganadora. Lo peor: los Pats iban marchando para empatar el partido, necesitaban una yarda para convertir en cuarto down… y decidieron lanzar un pase una yarda atrás, regalando el balón una sexta y definitiva vez. Ambos equipos podrían pelear por un puesto en el comodín, pero ninguno llegará a ninguna parte.

Prohibido perder

Pocos partidos de septiembre han sido más importantes que el que se viene en Arrowhead. Dos candidatos a ganarlo todo, que se decepcionarían si no son campeones, y uno de los dos comenzará 1-3.

Los Jefes ganaron por fin pero lucieron terribles en la primera mitad ante los Gigantes, con un Mahomes que todavía necesita correr para generar algo a la ofensiva. NY lució todavía peor, nombrando a Dart titular sobre un Russell Wilson que debería pensar en el retiro.

Los Cuervos perdieron en casa ante un equipo de la NFC por primera vez en la era Lamar Jackson, y son oficialmente la peor defensiva de la liga (empatados con Miami) en cuanto a puntos permitidos. Los Leones hicieron lo que quisieron el lunes por la noche, capturando siete veces a Lamar por primera vez en su carrera.

Quien sea que gane comenzará a revertir el mal inicio, mientras que quien pierda se meterá en un hoyo del que tal vez no pueda salir.

El dato de la semana

Decir que fue el mejor partido de la carrera de Caleb Williams es una obviedad. No solo tiró para cuatro anotaciones por segunda vez, sino que ahora lo hizo sin intercepciones y aplastando su antigua marca de “rating” de pasador: 142.6.

Pero eso no es lo impresionante, sino que, por primera vez desde que llegó a la NFL, no lo capturaron una sola vez. Tuvieron que pasar 20 partidos, pero tuvo que enfrentarse a la defensiva de Dallas para conseguirlo. Ah, ¿quién es su coordinador ofensivo? Matt Eberflus, el mismo que fue su entrenador en jefe el año pasado.

