Conclusiones del fin de semana en el futbol europeo… y del Balón de OroEsta semana no hay Champions, pero no por eso hay menos acción en el Futbol europeo.

Justo ganador

Muchos han dicho que el Balón de Oro ya a nadie le interesa… sin embargo fue el tema de conversación el lunes. Podrá ser mas o menos justo algunos años, pero en esta ocasión lo ganó el que, sin duda, tuvo el mejor año, aunque nadie realmente pensaría que es el mejor jugador del mundo.

Ousmane Dembelé estaba en la lona tras salir del Barcelona hace un par de años, habiéndose pasado lesionado un total de 799 días de los seis años que estuvo ahí, y sin haber estado cerca de justificar los 135 millones de euros que costó en 2017. Además, tuvo un Mundial 2022 tan gris que salió de cambio en el primer tiempo de la final por haber hecho un partido tan malo en el escenario más grande posible.

Llegó al PSG de Luis Enrique y no solo se volvió la figura del equipo ganador de la Champions (y el triplete de paso), sino que se volvió “clutch”, apareciendo en los momentos más importantes, algo que nunca le vimos hacer ni con los Culés ni con la Selección Francesa.

Ahora se une a una muy corta lista de jugadores con Mundial, Champions y Balón de Oro, que comparte con nombres como Messi, Ronaldinho, Zidane o Beckenbauer… y también se suma a los compañeros de equipo de Kylian Mbappé que lo han logrado sin que él haya estado cerca.

Bendición disfrazada

Muchos podrán ver lo que pasó el lunes como una derrota para el Barcelona, y si bien muchos creían que tendrían otro Balón de Oro, la realidad es que fue el club más galardonado. Ganó Aitana Bonmatí por tercer año seguido a la mejor jugadora y ya tiene más premios que nadie en la historia del futbol femenil. Ewa Pajor ganó el premio Muller a la mejor delantera, mientras Vicky López fue la mejor portera.

Además, Lamine Yamal se llevó el trofeo Kopa nuevamente, algo que ni siquiera pensé que era posible porque nadie lo había hecho. La realidad es que, por más que lució y tiene un futuro brillante, no se lo merecía este año. Solo ganar La Liga y Copa del Rey sin ser mejor anotador o mejor jugador de ningún torneo no es suficiente, y no es ninguna burla terminar segundo a tus 18 años. Incluso, para los españoles en general debería ser un alivio, ya que ningún Balón de Oro vigente ha ganado la Copa del Mundo, y ese es el verdadero objetivo.

Yamal eventualmente ganará varios de estos premios, pero no hay ninguna prisa porque gane uno tan controvertido.

Intratables

Ignorando por completo lo que pasó en el Mundial de Clubes (que los Madridistas de todos modos hacen), el inicio de la era Alonso ha sido inmejorable. Marca perfecta entre liga y Champions: siete triunfos en siete partidos y un control total sobre la cima de La Liga. Antier en Valencia le pasaron encima al Levante con enorme actuación de Vini, quien marcó un golazo de tres dedos, así como con un Mastantuono que cada vez crece más como Merengue y que se estrenó como goleador en Europa.

Sí, hubo otro penal para el Real Madrid, el cual cobró bien Mbappé para su doblete en un minuto, pero con o sin él hubieran ganado con facilidad. Ahora deben aprovechar esa inercia, así como el terrible inicio del Atleti, el peor en la era Simeone, para terminar de hundir a su rival de ciudad este fin de semana.

Arranca la Champions naranja

Si nos quejamos de que en la Champions solo hay dos mexicanos, en la Europa League estamos peor. Solo Edson Álvarez, quien cometió el error de dejar la Premier por el Fenerbahce, es el único compatriota en el segundo torneo en importancia a nivel de clubes (y en la Conference igual solo hay uno: Orbelín Pineda).

Más allá de eso, yo veo dos claros favoritos en el torneo que empezó ayer y que hoy concluye su jornada inaugural: la Roma de Gasperini, quien ganó este torneo el año pasado con Atalanta; así como el Porto, otro equipo con marca perfecta y que, desde que despidió a Anselmi, está intratable.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme con a jpdesdelatribuna@gmail.com