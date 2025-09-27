Qué esperar del fin de semana en el futbol europeoMientras la fiebre mundialista comienza a sentirse con el anuncio de las mascotas, incluyendo la de México que es un claro homenaje a los Jaguares de Chiapas, repasemos lo que vendrá esta jornada antes del regreso de la Champions el martes.

Derby disparejo

El partido del fin de semana, sin duda, será el Derby Madrileño, que será el más desigual en mucho tiempo. Mientras los Merengues llegan como uno de tres equipos con marca perfecta en toda competencia en Europa esta temporada (junto a Liverpool y Porto), los Colchoneros tienen la mitad de puntos y llevan más derrotas que victorias hasta ahora. Necesitaron una actuación heróica de Julián Álvarez a media semana para vencer dramáticamente al Rayo Vallecano. Su primer hat-trick en España dejó claras dos cosas: que tendrá que cargar con el Atleti esta campaña, y que si esto sigue así probablemente no dure mucho más tiempo ahí.

No esperábamos que pudieran pelearle a los dos de siempre por esta liga, pero tampoco previmos que se iban a deshacer como lo han hecho hasta ahora. Eso sí, el duelo en el Metropolitano es una excelente oportunidad para comenzar a revertir este mal paso, recordando que son ya cinco partidos sin perder ante su acérrimo rival en La Liga (aunque solo uno de esos fue victoria y el resto empates, incluyendo los últimos tres consecutivos).

Algo tendrá que ceder: o Real Madrid corta su paso perfecto, o la racha invicta del Atleti, que está a un partido de la mayor en su historia sin conocer la derrota en la historia de este clásico, se termina.

¿Vamos, Atleti?

Quien más espera un triunfo Colchonero es el Barcelona, que tendrá la chance de brincar al liderato si ellos aprovecharon que reciben a la Real Sociedad de capa caída. Eso sí, les va a pesar la lesión de Gavi por cuatro meses, quien apenas en octubre pasado había vuelto tras 11 meses de lesión, y apenas a sus 21 años ya preocupa su capacidad para mantenerse sano.

¡Revivió!

No puedo evitar recalcar lo crucial que fue el triunfo Rossoneri a media semana sobre el Lecce en la Coppa Italia, en especial por el gol de Santi Giménez que abrió el marcador. Ni él ni el Milán han tenido un gran inicio de campaña, pero necesitaba como el aire este triunfo y marcar su primer gol de la temporada.

Ahora, les toca bailar con la más fea: reciben mañana en San Siro al actual campeón y líder de la competencia. Napoli venció dramáticamente el lunes al recién ascendido Pisa y con ello brincó a la Juve y tomó el liderato de la Serie A, y es el equipo a vencer en esta campaña.

Sin descuidarse

Los Reds siguen con estrella, mantieniendo el paso perfecto con otro triunfo sobre la hora, ahora en el Derby de Merseyside. Sin embargo, aunque Crystal Palace parece no significar demasiado reto para Liverpool, cabe recordar que son los únicos dos equipos invictos en esta Premier League, que las Águilas son los campeones defensores de la FA Cup y la Community Shield, y que fue precisamente a los de Arne Slot a quien superaron en esta última el mes pasado. Si veo un partido trampa para que pierdan su racha, es este.

Un vistazo a la Champions

Se juega la J2 este martes y miércoles, y si bien hay menos duelazos en esta ocasión, sí está presente, tal vez, el mejor partido de toda la fase de grupos. Estarán presentes cinco de los seis primeros lugares en esta edición del Balón de Oro, incluyendo el flagrante ganador y el bicampeón del premio Kopa. Así es: Dembelé, Vitinha y Hakimi visitan a Yamal y Raphinha en Montjuic, en duelo de dos de los cuatro mejores equipos del mundo al momento (los otros dos, Liverpool y Real Madrid, también se enfrentarán el 4 de noviembre).

Además del Barça-PSG, destacan el regreso de Mourinho a Stamford Bridge, ahora como DT del Benfica; la visita del Real Madrid a Kazajaztán, el lugar más lejano que habrán viajado en una Champions; así como el Mónaco de Fati y Minamino recibiendo al City. El miércoles analizaremos aquí la jornada completa.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme jpdesdelatribuna@gmail.com