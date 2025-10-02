Conclusiones de la J2 de la Champions LeagueHa sido un muy lindo inicio de temporada en la UCL, con montones de sorpresas y partidazos.

Oportunidad desperdiciada

Nadie le ha hecho más daño recientemente al Barcelona que el PSG. No solo los eliminaron en las Champions 2021 y 2024; se llevaron a Neymar en 2017 y comenzaron su declive; no solo trataron mal a su mayor figura histórica en Messi, sino que además Dembelé se fue ahí, gratis, y terminó ganando un triplete con ellos y de paso el Balón de Oro.

Pues ahora los recibían sin Kvicha, Doué, Marquinhos y el propio Dembelé. Se fueron adelante muy rápido gracias a Ferrán, pero no aprovecharon la localía ni las ausencias del rival y terminaron dándoles la vuelta al 90’ con un gol polémico de Gonçalo Ramos, y nunca realmente jugaron como esperábamos.

Los Culés siguen llorando porque creen que la Champions pasada era suya pero el Inter se les puso en el camino pero, ¿qué les garantiza que hubieran vencido a este París St. Germain?

Es su momento

Una de las predicciones que aquí dijimos para este año sería que Kylian Mbappé la rompería, y hoy no hay nadie en el mundo jugando a un más alto nivel. Son ya 14 goles desde que empezó la campaña, y si bien la mitad han sido de penal, su contribución va más allá de meter la pelota en la red.

Sí, el Kairat de Kazajistán no representaba una dura prueba, pero hicieron lo que tenían que hacer: pasarles encima. Los primeros cinco goles del Real Madrid en esta edición fueron todos del mismo hombre: el francés con el dorsal #10, los últimos dos de una gran técnica.

Los Merengues perdieron el paso perfecto con la humillación que sufrieron en el Derby Madrileño el sábado, pero no por ello dejan de estar entre los grandes favoritos, en especial por el nivel que trae “Donatello”. Mención honorífica a los jóvenes que van tomando (o retomando) protagonismo: Mastantuono y Güler tienen cada vez más confianza de Alonso, mientras fue el mejor partido de Rodrygo en mucho tiempo. Lástima que no podamos decir lo mismo de Endrick.

Mucho drama

Esta segunda fecha fue reconocida por el drama en los minutos finales. Ya hablamos del triunfo agónico del París en Montjuic, pero también hay que mencionar el penal al 90’ de Eric Dier, ex Spur, para que Mónaco le empatara a dos al Manchester City; el gol de cabeza de Veiga tras tiro de esquina también al 90’, también para empatar a dos en el Villarreal-Juve, en partido donde Jonathan David tuvo dos muy claras para el triunfo y las desperdició; o la voltereta en los minutos finales para el triunfo del Atalanta.

Semana para el olvido

En la columna del sábado hablábamos de cómo el Liverpool mantenía el paso perfecto con casi todos sus triunfos viniendo en de forma dramática, pero que corría riesgo ante Crystal Palace. Pues les aplicaron una cucharada de su propia medicina, con el gol del triunfo al 97’ para perder el invicto ante el mismo equipo que les ganó la Community Shield.

Ahora, de visita en Estambul, también la pasaron muy mal. Salah y Mac Allister se quedaron en la banca inexplicablemente, y terminaron sufriendo por la falta de contundencia, mientras un penal de Osimhen fue suficiente para el triunfo del Galatasaray. Casi la vuelven a aplicar con un penal al 87’, pero el VAR intervino correctamente y lo anuló, y así pasaron de marca perfecta a dos derrotas seguidas, con una visita al campeón del mundo como su siguiente compromiso.

Del uno que nos quedaba…

Qué tanta mala suerte podemos tener para que el único mexicano que juega en esta edición de Champions (porque Padilla no lo está haciendo con el Athletic), y justo después de tener un debut de ensueño con asistencia dramática, se rompiera los ligamentos a unos minutos de jugar su segundo partido.

Huescas se lesionó feo y no solo nos perdemos del único compatriota con actividad en el torneo de clubes más importante del mundo, sino que su participación en la Copa del Mundo corre riesgo. Un abrazo a la distancia de parte de “Alfie”.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com