Repaso del fin de semana en el Futbol europeoAntes de voltear hacia otra Fecha FIFA, debemos dar un vistazo lo que nos dejó la última jornada de Futbol liguero.

Semana para el olvido

20 partidos y casi 10 años después, el Sevilla por fin pudo vencer al Barcelona en La Liga. ¡Y de qué forma! Tuvo que venir el “Pelado” Almeyda, ídolo de Chivahermanos, para sacar el hoyo a los Blanquirrojos y terminar esa vergonzosa marca.

Todo le salió mal a los Culés la semana pasada, comenzando por el descalabro en casa ante un PSG con medio equipo lesionado, y terminando por el 4-1 sufrido en el Sánchez-Pizjuán. Fue un resultado algo engañoso, ya que iban 2-1 a 15’ del final cuando Lewandowski tuvo la chance de empatarlo desde los 11 pasos, pero terminó fallando y los locales anotaron dos más en tiempo de compensación para consumar la goleada. El Barça estaba hace una semana en la cima de La Liga y como uno de dos equipos españoles sin conocer la derrota esta temporada, y hoy suman dos derrotas seguidas y cedieron el liderato a su acérrimo rival.

Ah, y para acabarla de amolar, Lamine Yamal se resintió tras el duelo ante PSG y estará fuera de dos a tres semanas, poniendo en riesgo su participación en El Clásico.

Más polémica

La otra cara de la moneda fue el Madrid, que se repuso a la goleada en el derbi madrileño con dos triunfos contundentes en UCL y en liga, recuperando la cima una semana después de perderla.

Eso sí, la victoria ante un muy competitivo Villarreal no estuvo excenta de controversia, ya que hubo otro nuevo penal a favor de los Merengues (y ya son siete a favor en esta campaña), además de una roja muy debatible para Mouriño del Submarino Amarillo.

Como siempre digo, no sé quién roba más entre el Real Madrid y el Barcelona porque ambos son iguales, y en esta ocasión fueron los Blancos los que tuvieron la polémica a su favor, pero no quita que fueron superiores y aprovecharon las chances que tuvieron, además de vimos al mejor Vinicius de la temporada.

En caída libre

Otro equipo que va en picada es Liverpool, que pasó de la marca perfecta a perder tres partidos seguidos. Las dos derrotas en Premier fueron de la misma forma en que había estado ganando: con goles de último minuto. Primero Crystal Palace, y ahora caen en Stamford Bridge en un partido que vaticinamos aquí la semana pasada.

El duelo entre Blues y Reds fue sumamente parejo, pero Chelsea aprovechó los momentos de dominio que tuvo y le aplicó otro gol en tiempo de compensación para el triunfo, ahora del jovencito Estevao de apenas 18 años.

Ya fueron superados por Arsenal, quienes vencieron sin problema a West Ham, y firmaron una semana terrible. Ah, y ¿podemos ir hablando sobre Florian Wirtz? No ha aparecido en absoluto para Liverpool, quienes pagaron 125 millones de euros por él.

¿Enrachados?

Le hemos tirado con todo al Manchester Utd., pero ahora es hora de darles un poco de crédito. Muy calladitos pero ya suman tres victorias seguidas como locales y se ven mucho mejor que al inicio de la campaña. Siguen lejos de ser contendientes, pero es que después del desastre que fue agosto, todo es mejoría.

Vencieron sin problemas a nuestro querido Sunderland, además de que ahora sí aparecieron sus refuerzos: Sesko con gol en segundo partido seguido y Mbeumo con gran asistencia.

Blanco y negro

El empate sin goles entre Juventus y Milán fue más emocionante de lo que el marcador dice. El primer tiempo fue dominio de la Vecchia Signora, mientras en el complemento fueron superiores los Rossoneri.

Santi Giménez volvió a tener la confianza de Allegri, fue titular y hasta provocó un penal, mismo que falló el baboso de Pulisic, pero sigue sin poder anotar en Serie A. Sin embargo, el empate no le sirvió a ninguno, ya que Milán perdió el liderato y cayó hasta el tercer lugar, mientras la Juve sigue invicta pero ahora en el quinto puesto.

Ahora son Napoli y Roma los punteros con 15 cada uno, y esta liga será una carrera de cinco caballos.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.