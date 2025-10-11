Qué esperar de esta Fecha FIFAEl penúltimo parón de selecciones, además de dejarnos varios nuevos invitados africanos al Mundial, servirá para que varios equipos, incluyendo México, hagan sus últimos ajustes antes de las listas finales.

Dos retos en serio

Me parecen excelentes los rivales que escogieron para esta Fecha FIFA; no solo porque son de un nivel parecido o superior al nuestro, sino porque son exactamente lo que podemos esperar en nuestro grupo en junio.

Colombia llegó a ser el equipo más enrachado del mundo y al subcampeonato de Copa América el año pasado, y si bien bajaron su nivel en Eliminatorias, siguen siendo una selección muy talentosa y muy bien dirigida. Además de los conocidos del Futbol mexicano como Mier, Angulo o, por supuesto, James Rodríguez, traerán a Luis Díaz del Bayern o a Luis Suárez del Sporting y quien viene de anotar un pókar en septiembre. En otras palabras, equipo casi completo para el duelo de esta noche en Dallas.

El del martes será todavía peor, ya que es virtualmente imposible anotarle a Ecuador. Terminaron con cinco partidos seguidos sin concebir y con solo nueve goles recibidos en los 18 partidos de Eliminatorias, de las cuales fueron sublíderes. El Tri sí llega con algunas bajas como Caicedo, Hincapié o Plata, pero aun así estoy lejos de garantizar una victoria en el Akron.

Nuestros convocados

La lista de Aguirre tiene sus particularidades, pero no deja de ser muy parecida a lo que veremos en verano. En portería es muy claro que hoy Malagón es el número 1 y Rangel el número 2, y en esta ocasión fue Carlos Acevedo, quien regresa al Tri tras años de ausencia, quien se queda con el puesto número 3.

La terrible lesión de Huescas abre la puerta a otros nombres en la lateral derecha, tal como Kevin Álvarez, otro que regresa tras más de un año fuera, además de un Jorge Sánchez que hoy tiene la delantera. En la central Montes y Vásquez tienen la delantera, y detrás están los americanistas Reyes y Juárez. Del lado izquierdo es Mateo Chávez quien le ganó la partida a la “Cotorra” González y a Arteaga para hacerle competencia a Gallardo.

En medio campo también hay otros dos regresos: Alexis Gutiérrez y “Chiquito” Sánchez, hoy con América pero que vivieron mejores épocas en otros equipos, son las novedades más notorias. Los acompañan Lira, Charly, Romo, Marcel y Orbelín, los usuales, además de otra sorpresa: Diego Láinez.

Mientras tanto, la lesión de Raúl Jiménez le dio la oportunidad a Germán Berterame, quien ha tenido gran inicio de torneo con Rayados, de hacerle frente a Santi Giménez como el 9 titular. Por último, tenemos extremos pa’ tirar pa’ arriba, pero todos son del lado izquierdo: Alexis Vega, Quiñones, “Chino” Huerta y “Chucky” Lozano. ¿Cómo ajustará el “Vasco” ese detalle?

Las ausencias notables, además de los lesionados Raúl, Huescas y Chávez, son los que están disputándose hoy el pase a semifinales del Mundial Sub-20…

A romper la maldición

Más importante que el amistoso ante Colombia serán los Cuartos de Final ante Argentina en suelo chileno. Sé de la animadversión, muchas veces exagerada, de muchos mexicanos hacia los argentinos, pero en cuanto a Futbol no podemos negar que nos traen de hijos.

¿Qué ha sido más doloroso? ¿El golazo de Maxi en 2006? ¿El oso de Osorio en 2010? ¿La Confederaciones 2005? ¿Las semis de Copa América 2007? ¿La goleada en 2019? ¿La derrota en Qatar? Para mí en particular, la de Alemania es imborrable, pero la única constante es que no podemos vencerlos de una u otra forma.

Incluso en esta misma competencia ya nos eliminaron en 2007 y 2011, esta última con una generación mexicana plagada de estrellas. Pero creo en Gilberto Mora, en Obed Vargas y en Elías Montiel. Creo en los Ochoas, en Tahiel, Alexei y Amaury. Tengo fe en Pachuca, Fimbres, Camberos, Padilla y en el profesor Eduardo Arce. Creo que hoy podemos sacarnos la espinita ante nuestro némesis y encaminarnos a otro título mundial juvenil.

¡Vamos, México!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.