Conclusiones de la Fecha FIFANo fue la mejor semana para las selecciones mexicanas, pero no por ello todo es negativo.

El recuento de los daños

Comencemos con la sub-20 que se fue eliminada por Argentina y ahora resulta que no sirven para nada. Estuvieron en el grupo de la muerte y terminaron sin perder una sola vez, pasando encima de Brasil y España y hasta venciendo al líder Marruecos, luego golearon 4-1 al equipo local en octavos… ¿y aun así nos rasgamos las vestiduras por caer ante una potencia mundial en el quinto partido?

Es nuestra camada más talentosa en por lo menos 15 años, pero no por ello iban a ser favoritos a campeón. En talento estábamos casi igual que los Albicelestes, pero donde nos superaron por completo fue en colmillo. Y no es una cuestión de edad, porque ambos son equipos adolescentes, sino en la cultura.

Y no es algo totalmente negativo: nuestros jugadores, en particular Gilberto Mora, no habían visto un rival así en sus vidas, y es justo lo que los va a preparar cuando más importante, incluyendo los pocos que estén en el Mundial 2026.

Duele caer, en especial con este rival que nos tiene tomada la medida y que hace que algunos ridículos se pongan a hablar de economía, pero al fin y al cabo en este tipo de torneos importa más el crecimiento y aprendizaje que el trofeo en sí.

Aplausos a estos seleccionados, en especial a Mora, Emi Ochoa y “Chicha” Sánchez, los más destacados, porque superaron las expectativas y tienen un brillante futuro.

No estamos listos

Me guardé todo mi pesimismo para la mayor, que hizo tal papelón ante Colombia que el empate ante Ecuador supo a gloria.

El 4-0 es algo engañoso, ya que no nos pasaron necesariamente por encima, pero sí fueron superiores y sí nos sentimos sin mucha esperanza tras el partido. Nos hicieron falta Edson y Raúl, tal vez, pero la mayor diferencia con los Cafeteros no fue la diferencia del físico o la táctica, sino la calidad individual. Estamos lejísimos de tener a un Luis Díaz, e incluso tampoco tenemos a un Luis Suárez o a un James Rodríguez con todo y sus 34 años y su paso por la Liga MX. Si nos comparamos con Ecuador, tampoco tenemos un Caicedo, un Pacho o un Hincapié.

Son selecciones con las que siempre nos comparamos, ya que nos creemos el tercer grande del continente tras Brasil y Argentina, y justamente ese tipo de equipos brincan y dicen que no estamos ni cerca. De hecho, es también lo que podemos esperar en nuestro grupo como parte del bombo B, ya que podremos evitar a varias potencias mundiales pero a estos que se nos ponen al tú por tú, no.

De lo poco positivo es que se afianzaron “Cachorro” y Vásquez en la central así como Lira en contención, los únicos que jugaron de titulares ambos partidos; que “Tala” Rangel lució más que Malagón y va ganando adeptos; que Berterame respondió en lo que pudo jugar en ambos partidos y que… y que a este equipo le faltan los lesionados y los sub-20.

Pero sí preocupa que no nos vemos preparados y que no hay mucho que podamos mejorar de aquí a ocho meses, ya que además Aguirre pidió no jugar ante potencias para no “bajar el ánimo”. Claro, vamos a llegar con el ánimo a tope al Mundial… pero sin idea de cómo vamos a ganarle a estos equipos.

En noviembre, ya estrenando uniforme y ante rivales más accesibles, esperamos una mejoría.

Disfrutémoslos, por favor

Estamos en pleno 2025 y tanto CR7 como Messi siguen rompiendo récords. El primero anotó doblete ante Hungría y, a pesar de que les empataron de último minuto y aguaron su pase al Mundial por un mes, se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de las Eliminatorias. El segundo dio dos asistencias en su amistoso ante Puerto Rico, llegó a 60 y ahora es el máximo asistidor en la historia de las selecciones.

Unos dirán “ay, pero solo la empujó” o “es solo Puerto Rico” pero no entienden que nunca en la historia volveremos a ver a dos leyendas a este nivel por tanto tiempo. ¿Podemos apreciar lo que están haciendo y dejar de minimizarlo?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.