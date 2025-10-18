Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoDejemos atrás el Futbol de selecciones y concentrémonos en un fin de semana en el que muchos clubes estarán mirando hacia otra jornada de Champions o Europa League que se viene a partir del martes.

¿Oportunidad de oro?

Por primera vez desde 2011, cuando ganaron su título 19 de liga inglesa, el Manchester United jugará un partido contra un equipo con más ligas que ellos. Liverpool se tardó justo 30 años en volver a ser campeón de Inglaterra (de 1990 a 2020), y pese a ello ya volvió al trono que tuvo por décadas gracias a su más reciente campeonato.

Sin embargo, el partido de mañana en Anfield puede servirle más a los Red Devils que a los Reds. El United va poco a poco tomando fuerza, mientras Liverpool va en sentido contrario, pasando del paso perfecto a una racha de tres descalabros seguidos.

Es una enorme chance para que los de Amorim muestren que realmente pueden ganarle a cualquiera, metiéndose a la casa del gran favorito, llevándose los tres puntos y hundiendo más a uno de sus eternos rivales.

¿Eso es lo que creo que va a pasar? Para nada, espero que Arne Slot haya aprovechado el parón de selecciones y vacune al ManU tal como lo han hecho por varios años (solo una derrota en los últimos 14 partidos de este clásico, y cero derrotas en Anfield de 2016 a la fecha).

¿Miniderbis?

Tanto Real Madrid como Barcelona tendrán duelos ante rivales de su provincia… pero que no son considerados derbis o clásicos. Los Merengues “visitan” mañana al Coliseum del Getafe, que está a menos de media hora de su estadio, rival al que han vencido siete ocasiones consecutivas.

Mientras tanto, el Barça recibe, todavía en Montjuic (pensaban que el Camp Nou ya iba a estar listo para estas fechas), al Girona también de Cataluña, rival que le tuvo tomada la medida en la temporada 23-24, pero a quienes pudo doblegar ambas veces la campaña pasada. El hermano pequeño del City no ha sido más que un “one hit wonder”, teniendo un gran 2024 y desinflándose desde entonces.

Ni uno de los dos debería tener problemas, aun con sus bajas, pero ambos estarán pensando en Champions… y en el clásico del próximo domingo en el Bernabéu.

Selecciones muy serias

Este domingo se juega en Chile la final del Mundial Sub-20 entre dos países que muestran proyectos muy serios desde hace tiempo. De un lado está Argentina, que aún sin Mastantuono han ganado cada partido y son los favoritos, y estarán buscando su séptimo título mundial solo en esta categoría.

Pero no podemos menospreciar a Marruecos, quien en 2022 se volvió el primer país africano en la historia en jugar unas semifinales de Copa del Mundo, dejando en el camino a España y Portugal, además de que ya tienen su boleto al 2026 con marca perfecta, 22 goles anotados y solo dos permitidos.

Una es una potencia en mundiales juveniles, la otra demuestra que no es una camada dorada sino un proyecto muy serio que va a seguir llegando lejos.

Un vistazo a la Champions

La jornada tres de la Champions nos traerá un puñado de partidos interesantes, tres a mi parecer. Pocos equipos más bipolares que el Atlético, y una visita al Emirates no es necesariamente un buen presagio. Arsenal es líder momentáneo de la Premier y debería, en el papel, pelear por todo, pero para ello debe aprovechar y vencer a un rival de nivel en casa. También el martes juegan Leverkusen y PSG, y eso nos hace preguntarnos: ¿es Erik Ten Hag tan terrible como su paso en Manchester? ¿O es el genio que casi lleva al Ajax a una final de Champions? ¿Tendrá el mismo efecto que otros que salen de Old Trafford y brillan? ¿O la diferencia entre él y Luis Enrique es del tamaño del universo?

Por último, el miércoles se juega un clásico en el Bernabéu. Pocos equipos comparten más partidos imborrables y leyendas que Real Madrid y Juventus, aunque los primeros llegan como favoritos, los segundos son de los pocos equipos invictos que quedan en toda Europa.

El jueves aquí daremos un repaso completo de esta jornada.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.