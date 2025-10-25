Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeo

El clásico se roba las portadas, pero no es el único partido interesante en esta jornada.

El duelo más esperado

Siempre hay mucha expectativa alrededor de un Real Madrid-Barcelona, pero es que este tendrá un toque especial. No solo es el primero de Xabi Alonso, sino que podría empezar a definir al campeón de La Liga y seguir marcando una tendencia (o romperla).

En la temporada se enfrentaron cuatro veces, y los Culés salieron vencedores en cada ocasión, anotando un total de 16 goles en el proceso. Antes de eso, los cuatro clásicos anteriores habían sido todos pintados de Blanco con 13 goles a su favor, incluyendo una final de Supercopa y una semi de Copa del Rey.

Flick le tomó la medida a Ancelotti, pero con Alonso este equipo se ve diferente... aunque sigue dependiendo de un gran Courtois, como el miércoles ante la Juve, o de un Mbappé que está en su mejor momento en muchos años.

También será el regreso de Raphinha, quien fue el jugador más productivo del Barça el año pasado, pero también será el primero donde Lewandowski no es factor, sino más bien Rashford tendrá esa labor. El factor clave será ese ataque Culé comandado por Yamal, quien apenas regresó de lesión, ante una defensa Madridista con varias bajas: ni Rudiger ni Alaba estarán, además de que Carvajal, Asencio, Huijsen, Ceballos y Alexander-Arnold son duda.

Salvo un mal partido por bando, en toda la temporada han lucido casi imbatibles tanto Merengues como Blaugranas, y creo que es un encuentro que puede ser un parteaguas en la temporada de ambos. Difícil dar una predicción, así que creo que un empate es lo más probable.

Por el liderato

Tras que el Milán desaprovechara una oportunidad de oro ayer en San Siro, dejando remontarse y apenas empatando sobre la hora ante el humilde Pisa y con un Santi bastante discreto, resulta que el duelo entre los equipos que se han repartido los últimos tres Scudetti será el que defina el nuevo líder de la Serie A. Tanto Napoli como Inter tienen esta mañana la oportunidad de brincar a la cima con un triunfo en el Diego Armando Maradona, aunque ambos llegan de formas muy diferentes.

Los Nerazzurri golearon sin piedad al Union Saint-Gilloise, en partido que ya no entró en nuestra sección del jueves "no son parámetro". Un 4-0 con partidazo de Dumfries y Lautaro que los pone, junto a otras potencias como PSG, Real Madrid, Bayern y Arsenal como los únicos con marca perfecta en Champions. En cambio, los Napolitanos sufrieron una inesperada goleada en Eindhoven. El 6-2 puede ser algo engañoso, ya que recibieron cuatro goles en los últimos 10 minutos justo después de la roja a Lucca, pero no deja de ser una exhibición vergonzosa.

Esta Serie A que tenía cinco candidatos a inicios de año parece que se será nuevamente de dos caballos gracias a la debacle reciente de la Juventus, si no es que la Roma y el Milán logran mantener el ritmo.

Nada fácil

Para variarle, en esta ocasión no habrá clásicos ni encuentros entre el "Big Six" de la Premier, pero no por eso no hay partidos interesantes. Crystal Palace fue el último inglés invicto y podría sorprender al Arsenal; nuestro Sunderland de toda la vida visita a un Chelsea embalado; tanto Aston Villa como Brighton podrían puntuar ante los de Manchester; y quien más "fácil" la tiene es el Liverpool con tres derrotas en fila en liga ante el Brentford. Que ninguno se confíe.

Lo rescatable

En toda la jornada de 54 partidos de competencias europeas solo un mexicano tuvo acción, pero fue bastante positiva. Además de las sorpresivas derrotas de Porto, Aston Villa y Roma, lo mejor de la Europa League fue el cerrado triunfo por la mínima del Fenerbahce sobre Stuttgart, con un Edson Álvarez que jugó los 90 minutos y fue casi impecable en defensa, aun si creo que le falta adaptarse en el ataque del equipo turco.

Tristemente, ese es el análisis completo de la jornada de mexicanos en Europa. ¡Ojalá el próximo año abarque toda la columna!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.