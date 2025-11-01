Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoMientras repasamos lo que nos traerá esta fecha, también podemos alabar a dos grandes proyectos y empezar a ver hacia otra jornada de Champions.

Un poco de todo

Los tres partidos más interesantes este fin de semana son el Bayern-Leverkusen (de quien hablaremos un poco más adelante); el derbi londinense Tottenham-Chelsea, con los Spurs en mucho mejor momento que los Blues; así como el Milán-Roma, en duelo entre el cuarto y el quinto de la Serie A pero con implicaciones importantes para un compatriota.

Santi Giménez no la ha pasado bien en este inicio de temporada, saliendo lesionado sin poder anotar a media semana para llegar a nueve encuentros de liga y cero goles hasta ahora. Hubo rumores antes del inicio del año de la venta de Santiago a la Roma, precisamente, pero Allegri decidió confiar en él… pero no ha rendido frutos hasta ahora. La presión se acumula en Lombardia, en especial porque están peleando por el liderato, y los goles siguen sin llegar.

Desafortunadamente no es el único mexicano que la pasa mal en Italia: Johan Vásquez y la Genoa tienen cero victorias y están en último puesto. De no levantar, sería el tercer descenso del central izquierdo titular de la selección en cinco años en Europa.

¿Este año es el bueno?

Entre toda la debacle del Liverpool nos hemos olvidado del mejor cuadro inglés del momento. Arsenal tuvo un octubre impecable: seis victorias en sus partidos, cero goles recibidos. Marca perfecta hasta ahora en Champions, líderes de la Premier League con cuatro de ventaja sobre el Bournemouth (conjunto al que aquí bautizamos como la sorpresa de la temporada).

Los Gunners han sido de los equipos más constantes en esta década pero no se ha visto reflejado en títulos todavía, mas es cuestión de tiempo si mantienes un proyecto estable y fichas bien. Eso fue lo que hicieron, contratando este verano a Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Martín Zubimendi, todos clave en este gran inicio.

Arteta es un mini Guardiola sin la décima parte del éxito, pero esta racha es en gran parte gracias a él y a su obsesión. Falta muchísimo y ya antes han estado aquí, líderes durante meses solo para perder la ventaja en las fechas finales (llevan tres subcampeonatos seguidos de Premier), pero creo que este, ahora sí, puede ser su año.

Récord inesperado

No lo vimos venir, pero el Bayern Munich acaba de establecer la marca histórica de triunfos seguidos para comenzar una campaña. Son ya 14 triunfos en toda competencia sin siquiera un empate, superando los 13 del impresionante Milán de Fabio Capello de la 92-93.

Nadie considera realmente a Vincent Kompany como un entrenador de élite, pero este equipo está jugando aún mejor de lo que otras versiones del Bayern han jugado. Además, hoy no hay mejor tridente ofensivo en el mundo que Harry Kane, quien va camino a ser el mayor goleador del año; Luis Díaz, a quien extrañan terriblemente en Liverpool; y Michael Olise, una de las mayores promesas. Ah, y todo lo han hecho sin Jamal Musiala, quien ya está cerca de regresas a los entrenamientos ¡Agárrense!

Un vistazo a la Champions

Con esta próxima jornada de martes y miércoles estaremos llegando a la mitad de la fase regular, pero ninguna fecha tendrá los dos platillos que veremos en esta.

16 de los 18 partidos causarán ligero interés, pero se roban el foco el Liverpool-Real Madrid y el PSG-Bayern, ambos el martes 4. Los Merengues han sido la pesadilla de los Reds últimamente, ya que los han eliminado en cuatro ediciones desde 2018 (incluyendo dos finales), aunque el último enfrentamiento en Anfield en noviembre pasado fue favorable a los locales.

Por su parte, en el Parque de los Príncipes se enfrentan el mejor equipo de la temporada pasada y el mejor equipo del mundo actualmente. Recientemente los vimos en el Mundial de Clubes en Atlanta, y entonces los Parisinos dominaron a los Bávaros, y yo creo que el récord se termina aquí.

El jueves aquí analizamos la jornada completa.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.