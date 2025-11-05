Conclusiones de la semana 9 de la NFLHemos llegado, oficialmente, al punto medio de la temporada. Nueve semanas se han ido y nueve nos faltan para el inicio de la postemporada, y todavía no hay un equipo que luzca como el gran favorito.

Lo mismo de siempre

El partido que se robó los reflectores fue Jefes-Bills… pero fue un poquito anticlimático. Se han enfrentado tantas veces en postemporada que un duelo de semana 9 no tiene tanta relevancia, en especial cuando ahora Buffalo ha ganado cinco seguidos en temporada regular, solo para de todos modos ir 0-4 ante su némesis cuando más importa.

Eso sí, mostraron la fórmula para aplastar a Kansas City: presionar a Mahomes sin enviar cargas. Si lo presionan más de la mitad del tiempo se vuelve un mariscal mediocre, y eso hicieron tanto Tampa Bay como Filadelfia en los Super Bowls donde lo humillaron. Patrick, que entró al partido como favorito al MVP y terminó con el peor porcentaje de pases completos de toda su carrera: 44.1 %. Todo ello mientras Allen tuvo el mejor de su carrera (88.5 %) y brincó a su archirrival como favorito en las apuestas al Jugador Más Valioso, al mismo tiempo que los Bills también superaron a los Jefes como el favorito a llegar y ganar el Super Bowl.

Pero de poco importa eso si no les ganan cuando realmente es a matar o morir, e incluso me atrevería a decir que, aun quedando campeones, mientras no eliminen a Kansas City no cumplirán su objetivo.

Lo extraño es que ninguno de los dos lidera su división: Buffalo sigue medio juego detrás de unos Patriotas con seis victorias al hilo y el calendario restante más fácil de la liga; mientras KC ni siquiera estaría en postemporada si hoy termina la campaña y son terceros en su división. No dudo que los Jefes se meterán a playoffs pero, tal vez, sea como comodín por primera vez en la carrera de Mahomes.

Compradores y vendedores

Este martes fue el cierre de la ventana de cambios, y podemos repasar lo más interesante. Curiosamente hay equipos como Indy, Dallas y Seattle que, erróneamente a mi parecer, decidieron jugársela y canjear por jugadores que les ayuden a ganar hoy mientras se deshacen de selecciones del Draft. ¿Por qué un error? Porque ninguno de ellos realmente puede ser campeón, y les convenía más seguir construyendo.

Los Potros obtuvieron a Sauce Gardner, quien fuera novato del año con los Jets hace tres años para reforzar su secundaria. Vaqueros canjearon por Logan Wilson de los Bengalíes, sumando un elemento de la peor defensiva la segunda peor defensiva, ademas de firmar a Quinnen Williams, ayudando a una defensiva que solo necesitaba no deshacerse de Micah Parsons. Y Halcones Marinos fueron tras el receptor Rashid Shaheed, en un movimiento con total lógica para los Santos pero no mucha para una ofensiva de Seattle que no necesitaba más ayuda.

Movimientos desesperados para equipos que podrían ser divertidos en postemporada pero nada más.

El gen ganador

La victoria más improbable de la jornada fue la de Vikingos en Detroit, ante quienes habían perdido cuatro en fila y que son casi imbatibles en casa. Fue el regreso de JJ McCarthy quien, tal como en la semana 1, no dio un partidazo pero hizo las jugadas grandes necesarias para un crucial triunfo divisional de visita.

Así fue campeón nacional con Michigan, y así ha ganado sus dos encuentros en la NFL. No es el más rápido ni fuerte, pero es “clutch” y sabe cómo ganar partidos. Me recuerda a otro pasador de esa misma universidad…

El dato de la semana

Dirán algunos que la temporada de Cincy se fue al traste con la lesión de Burrow, pero la realidad es que no hubiera hecho mucha diferencia con esta defensiva.

Flacco no solo ha sido un gran suplente, sino que ha sido élite: los Bengalíes tienen la mayor cantidad de puntos y yardas en las últimas cuatro semanas. ¿Su récord? Uno ganado, tres perdidos.

De hecho, son el primer equipo en la historia de la NFL en anotar al menos 38 puntos y sumar 500+ yardas en partidos seguidos… y perder ambos. ¿Así cómo?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.