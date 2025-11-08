Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeo... y de la fecha FIFA

Mientras estamos a días de jugar la última fecha FIFA del año, es hora de repasar la convocatoria de Javier Aguirre y la jornada de Futbol liguero.

Jornada de duelazos

Este fin tenemos un montón de grandes enfrentamientos en la Premier, comenzando por supuesto con nuestro Sunderland de toda la vida ante el superlíder Arsenal.

Además, los inestables Spurs reciben en el mejor estadio de toda Europa a un Man United que todavía no logra ganar cuatro seguidos y quien, pese a ligeras mejorías a diferencia del inicio de la campaña, apenas les ha alcanzado para estar en octavo lugar.

Sin embargo, el mejor duelo es el de los mismos equipos que se han repartido las últimas ocho Premiers: Man City ante Liverpool. Pese a la mala racha, a los Reds les bastó un triunfo para regresar al top 3, y vienen de su mejor partido del año con el triunfo por la mínima pero muy contundente ante Real Madrid en Anfield.

Eso sí, el sublíder es el City que también viene de un enorme triunfo: un 4-1 sobre el Borussia Dortmund en el primer juego de Haaland con el gafete de capitán.

Excelente "timing" para este partido, con ambos cuadros en un punto de quiebre en la campaña.

Mal y de malas

La mala no solo es que Santi Giménez llegó a los nueve partidos sin un gol en Serie A (un total de 11, contando Coppa Italia, y una sola anotación). No solo es que salió lesionado ante Atalanta y, sin él, los Rossoneri tuvieron un triunfazo sobre la Roma de Gasperini y se mantienen a un punto del líder Napoli.

Es que, acá entre nos, hay un documental preparado del club para él, en el que pude participar un poco, y que se supone que iba a salir en octubre... pero lo seguimos esperando. ¿Será que su mala racha o su lesión han frenado todo? Eso sí, quedará increíble y estoy seguro de que es solo un bache para nuestro querido "Bebote".

Una pequeña sorpresa

Ya viendo hacia el parón de selecciones, el último hasta marzo y hasta el sorteo de la Copa del Mundo en un mes, el "Vasco" tiene algunos detalles todavía por afinar, así que repasemos su lista anunciada ayer.

En portería están los dos de siempre, Malagón y "Tala", y nuevamente un Acevedo que la hace de héroe y aun así a Santos probablemente no le alcance ni para el "play-in".

En la central están los mismos de siempre, Montes y Vásquez, pero ahora con Chiquete como único otro central nominal, aunque tanto Reyes como Edson podrían también estar ahí. Sorprende que no esté Jorge Sánchez pero sí Kevin Álvarez, pero creo que Aguirre busca probar algo diferente. De la otra lateral están Gallardo y Mateo Chávez, quien ya se le adelantó a Arteaga y Angulo para estar en la lista final.

En la media están algunas sorpresas, como los juveniles Obed Vargas o Fidel Ambriz, además del grato retorno del chiapaneco Gilberto Mora, así como otros sospechosos usuales: Lira, Orbelín, Marcel, Guty y "Chiquito".

Adelante, tras la lesión de Santi, será Berterame quien acompañe a Raúl Jiménez como los 9; regresa "Piojo" Alvarado; añadimos a Jorge Ruvalcaba a los 15 mil extremos izquierdos que tenemos (en esta ocasión, junto a "Chucky") y también destacamos a un Láinez que parece ya está casi seguro en el Mundial.

¡Ah! La mayor y más grata sorpresa de todas es la inclusión del goleador del momento: la "Hormiga" González, quien muy merecidamente obtiene su primer llamado tras marcar el 100 % de los goles de la delantera de Chivas.

Hay ausencias muy notables, como las de "Chino" Huerta o Alexis Vega, por lesión, así como Quiñones o un Charly Rodríguez que está teniendo su mejor torneo hasta ahora, pero entiendo que la idea de Aguirre y su escuadra es terminar de definir los últimos nombres, y por ello estos partidos son tan cruciales para muchos de los nombres aquí enlistados.

Serán duelos ante equipos mundialistas como Uruguay y Paraguay, a quienes además podríamos fácilmente ver en fase grupos, así que espero que se aproveche un poco más que la fecha FIFA anterior.

¡Hasta la próxima!

