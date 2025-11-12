Conclusiones de la Semana 10 de la NFL

Así comenzamos la segunda mitad de la temporada, una en la que candidatos iniciales como Jefes, Cuervos o Bills no lideran su división mientras Patriotas, Potros o Halcones Marinos se pelean por ser el mejor equipo.

¿Están de regreso?

Podrá parecer poco para franquicias que tienen décadas sin ver algo de éxito de su equipo, pero los cinco años desde que se fue Brady a Tampa fueron una tortura en Nueva Inglaterra. Hay que ser cautelosos, al fin y al cabo se trata de un mariscal de segundo año y del primer año del entrenador en jefe, pero cuando ese mariscal está jugando a un nivel de MVP, es guiado por el mejor coordinador ofensivo de la liga en Josh McDaniels, y ese entrenador es alguien que fue campeón tres veces en los ocho años que defendió estos colores, se entiende aún más el éxito reciente.

Hoy los Pats comparten el liderato de la AFC junto a Indy y Denver, y tienen el camino más directo a quedarse con el sembrado #1, uno que les daría una enorme ventaja por necesitar solo ganar un partido en el gélido invierno de Foxboro para alcanzar el Campeonato de Conferencia. El calendario explica también su marca, pero tienen imponentes victorias en casa de Tampa Bay y Buffalo y no se ven muchas derrotas en lo que queda del año. De sus siete rivales restantes, cinco son bastante ganables (Jets dos veces, el primero de ellos mañana; Bengalíes, Gigantes y Delfines), mientras que los duelos ante Bills y Ravens, ambos con poco margen de error). Lideran la división por 2.5 juegos, y podrían recuperarla tras "prestársela" por cinco años a Josh Allen y compañía.

¿Candidatos al Super Bowl? Creo que todavía no, en especial porque el roster es muy joven y todavía tiene huecos, pero el crecimiento en Nueva Inglaterra emociona bastante, en particular el de un Drake Maye que ya es favorito al MVP en las apuestas, y nos hacen recordar aquellas épocas donde un #12 y un monje dominaron la liga por 20 años.

El mejor equipo del que nadie habla

Por más que acabo de alabar a Maye, para mí el Jugador Más Valioso de esta temporada debería estar entre Jonathan Taylor, quien tiene las de perder por ser corredor, y Matthew Stafford. Recordemos que el pasador de los Carneros, ya de 37 años, estuvo muy cerca de irse a los Gigantes hace unos meses, además de que casi no tuvo pretemporada por lesiones en la columna. Hoy, sin embargo, pocos ponen a LA entre los candidatos pese a que tienen la mejor defensiva joven de la NFC; a un excelente dúo de receptores en Puka y Davante; a un HC de élite en Sean McVay, y en especial a un mariscal que, ante la ausencia de Burrow, está poniendo su nombre dentro de la élite. Un posible MVP y hasta un segundo Super Bowl asegurarían el lugar de Stafford en el Salón de la Fama, y si sigue jugando así, los Carneros, tal como yo predije al inicio de la campaña, jugarán por el título en el Levi´s Stadium (casa de su acérrimo rival). El #9 ha sido perfecto desde la Semana 4 (20 touchdowns y cero intercepciones), y el duelo de este domingo ante un muy buen equipo de Seattle puede catapultarlos a ganar la división y al sembrado #1 de la NFC.

Injusto, pero entendible

Cayó la segunda cabeza este año: Brian Daboll dejó de ser el coach de los Gigantes, y realmente creo que lo extrañarán más que él a ellos. Fue el entrenador del año en 2022, y la gerencia se encargó en dejar ir todo el talento (en especial Saquon) y no tenerle paciencia. Nueva York es un desastre y seguirá siéndolo por mucho tiempo.

El dato de la semana

Me quedo corto al decir que Jonathan Taylor cargó solito con el peso de la victoria ante Atlanta. En Berlín tuvo un total de 286 yardas, incluyendo 244 por tierra que le dieron su segundo partido así (con al menos 200 yardas terrestres y tres anotaciones) en su carrera, empatándolo con Derrick Henry, Adrian Peterson y Jim Brown en ese aspecto, todos actuales (o futuros) Salón de la Fama. ¿Lo increible? Taylor ha tenido ambos juegos en esta misma temporada.

