Conclusiones de la Fecha FIFATodo está listo para el sorteo del 5 de diciembre… menos el anfitrión, al parecer.

Tengo miedo

Ya es oficial: México cerrará el 2025 con seis partidos seguidos sin victoria, y solo dos triunfos en 10 amistosos en todo el año. Empatar ante Uruguay no es un resultado tan malo, y perder con Paraguay da coraje pero es algo normal… la cuestión es que se ve muy poca mejoría a lo que era este equipo a inicios de año, o cuando estaba el Jimmy, o Cocca, o hasta Martino. Es decir, la única razón para pensar que ahora sí pasaremos de grupo, a diferencia de la Copa América 2024 o Catar 2022, es que somos locales y cabeza de grupo.

Pero hasta la localía es engañosa, como lo vimos en Torreón. Hicieron mucho ruido los comentarios de Raúl Jiménez, pero voy a decir algo controversial y coincidir con él… casi en todo. No estoy de acuerdo en que por eso es que se llevan los partidos a EUA, y sí creo que es ridículo que México es el único país (que no está en guerra) que juega mucho más fuera que dentro de su propio territorio. Ridículo, también, es pagar para ir a ver a tu selección y pasártela abucheando todo el encuentro, en particular porque creíste que iba a jugar el ídolo local.

La gente en el TSM abucheaba con todo al “Tala” Rangel, quien en vez de ser la noticia por adelantársele a Malagón en la carrera por la titularidad, lo fue porque los locales querían ver a Acevedo. Incluso llegué a ver comentarios como “qué le costaba a Aguirre ponerlo”. ¡No seas… estúpido! La selección no es caridad, y esto no es un homenaje a nadie. No tiene sentido ir a apoyar a la selección solo porque pensaste que el tercer portero iba a jugar, y abuchearlos porque no fue así.

Entiendo que hace años que no nos representan como queremos, no juegan bonito y que nos dan más decepciones que alegrías, pero estás a meses de una Copa del Mundo en tu propia casa y tu misma afición es la que menos te apoya.

Tiene razón Aguirre en decir que, si no quieres que te abucheen, no estés aquí, pero esto no es una excusa para los seleccionados, sino una queja sobre nuestra propia afición.

Sobre los partidos

Empatar a cero con Uruguay no es tan mal resultado, pero luego volteas a ver y los gringos les metieron un 5-1 tres días después. Rescato al propio “Tala”, quien hoy debería ser el favorito a titular en el mundial, así como a Johan, Gallardo y Gil Mora. Eso sí, nos perdonaron un penalote de parte de Montes que fácilmente pudo significar la derrota.

Después, ante Paraguay, el 1-2 también se quedó corto, puesto que Malagón terminó salvando un par más al final del encuentro; mientras que la afición de San Antonio se portó mejor que la de Coahuila pero igual se tuvo que parar el partido por el grito homofóbico. Además de Malagón, rescato a Lira, Mora, Gallardo y a que debutó la “Hormiga” aunque por muy poco tiempo.

Miren, no estoy justificando para nada el desempeño del Tri, y a mí tampoco me emociona mucho, pero se viene un mundial en nuestra casa que probablemente no vuelva en otros 100 años, y si no hacemos nuestra parte como afición, tampoco les ayudará mucho.

Fracasotes

Por otra parte, quien sí está en la lona es Costa Rica. Desperdiciaron el último mundial de Keylor Navas y no pudieron clasificarse en la eliminatoria más fácil de la historia, pasando tres directo y uno al repechaje y eso que no están México, EUA ni Canadá.

Este fracaso tiene nombre y apellido: Miguel Herrera, quien de no ser por un maldito equipo de azul que amo tanto, no hubiera llegado hasta aquí su carrera.

Otro que igual fracasó horriblemente fue Honduras, que fue el peor segundo lugar y ni al repechaje pudo ir. Quienes sí van, increíblemente, son Jamaica y Surinam, mientras que en la Copa del Mundo ya están Panamá (apenas por segunda vez), Haití (regresa tras 52 años) y Curazao (por primera vez).

De esta forma queda listo el sorteo en DC dentro de dos semanas (aunque faltan algunas repescas), y por fin conoceremos el grupo de México. ¡Tengo miedo!

