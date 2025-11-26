Conclusiones de la semana 12 de la NFLYa concluimos dos tercios de la campaña y ahora sí, como decía Belichick, la temporada de verdad empieza el día de acción de gracias. O sea, mañana.

¿Para qué volviste?

Para sorpresa de todos, en parte porque nos olvidamos un rato de su existencia, pero Joe Burrow volverá mucho antes de lo esperado y en horario estelar: mañana por la noche, en el juego Thanksgiving Prime Time ante Baltimore.

Incluso estuvo cerca de volver ante los Pats el domingo pasado cuando parecía que su lesión había terminado con su temporada. Sin embargo, por más que nos emocione volver a ver a uno de los mejores jugadores de toda la liga, si yo fuera los Bengalíes no lo arriesgaría.

Hoy Cincy marcha tercero de su división y en el lugar 12 de toda la AFC, a tres juegos y medio de puestos de postemporada cuando faltan seis partidos. Es decir, ni ganando todos los juegos restantes tendrían seguro meterse.

El problema es que su problema no es la ofensiva, ya que Flacco ha mantenido el barco a flote e incluso teniendo grandes partidos han perdido, sino su defensiva, último lugar tanto en yardas como en puntos.

Burrow tendría que anotar al menos 33 puntos por partido para superar el promedio de lo que su equipo permite, además de contar con una de las peores líneas ofensivas de la liga. Es arriesgarlo para buscar un milagro… algo que ya vimos el año pasado y no funcionó.

Será increíble su regreso para los ratings y para mi equipo de Fantasy, pero es un enorme riesgo para muy poca recompensa.

Pido un aplauso… ¿para Jerry Jones?

Estoy seguro que los Vaqueros no jugarán un Super Bowl hasta que no los deje Jerry, y también estoy seguro que él prefiere tener al equipo más mediático antes que al más ganador.

A su vez, si bien le dimos duro cuando mandó a Micah a Green Bay, nombrándolo uno de los peores canjes de toda la historia, hoy Dallas tiene una mucho mejor defensiva que a inicios de año gracias a las adquisiciones de Quinnen y Logan; que Lamb y Pickens lucen como la mejor dupla de receptores y este último fue una ganga; que Dak está jugando mejor que nunca y sin presión; y que siguen vivos en la lucha por un comodín. El regreso de 21-0 a 21-24 sobre sus más odiados rivales les ha de saber muy dulce, sobre todo porque en Filadelfia es el acabose pese a que solo bajaron del sembrado número 1 al sembrado número 2 de la NFC.

No iban a llegar a ningún lado con o sin Parsons, pero al menos este equipo es muy entretenido de ver y tiene algo por esperar rumbo al futuro.

Qué tal si eres tú

La novela Sheddeur Sanders ha tomado un giro inesperado. Pasó de la posible selección global número 1, a caer hasta la quinta ronda y ser el sexto pasador elegido, segundo por su propio equipo, a ser el cuarto mariscal en el orden de los Cafés.

Después de torturarnos al ver a Dillon Gabriel por seis partidos (que solo ganó uno), por fin era momento de ver al hijo de Deion como titular. Y yo sé que solo eran los Raiders y que sus números no fueron espectaculares ni mucho menos, pero se nota la enorme diferencia entre uno y otro, y parece que se quedará con la titularidad en Cleveland hasta que acabe el año. ¿Y quién sabe? Tal vez hasta el 2026 también.

El dato de la semana

No hemos hablado nada de JJ McCarthy y Minnesota porque estaba esperando un poco más antes de hacer un juicio… pero hasta ahora ese juicio es de un fracaso total. Los Vikingos tuvieron un total de tres pérdidas de balón y cuatro yardas en toda la segunda mitad ante Green Bay. En otras palabras, si alguien da cuatro pasos y no suelta el balón tres veces en el proceso, ya hizo más que toda esa ofensiva en 30 minutos enteros.

¿Otro dato? Ok, McCarthy tuvo un rating en todo el partido de 34.2 gracias a sus dos intercepciones, 87 yardas por aire y cero anotaciones. Si uno agarra el balón y lo tira al piso 20 veces, el “rating” sería de 39.5. En otras palabras, a Minnesota le hubiera ido mejor con un cono como mariscal. ¿Ya podemos llamarlo un proyecto fallido?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.