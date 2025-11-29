Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoSe empiezan a definir los campeones de invierno, y también hay varios grandes de Europa pasando por una clase de crisis.

¿Quién es campeón de invierno?

Solo la Serie A se acerca en cuanto a incertidumbre, pero La Liga tiene la carrera más pareja de toda Europa. Un Madrid a la baja en liga, con dos empates seguidos ante los humildes Rayo Vallecano y Elche, ha permitido que el Barcelona se les ponga a un punto pese a que, después del Clásico, parecía que nadie les quitaría el liderato en mucho tiempo. Ahora visitan Catalunya, aunque no deberían tener problemas en vencer a un Girona en puestos de descenso.

Mientras tanto, el Barça lleva puras victorias desde aquel descalabro ante el acérrimo rival, pero es en la Champions que ha estado batallando demasiado y hoy debería jugar una ronda extra. Ahora recibe a un mediocre Alavés en el recién reinaugurado Camp Nou, y sabe que todavía tiene chance de acabar el 2025 en la cima de la liga española. Ambos deberían ganar sin problemas.

¿Lo mismo que el año pasado?

Nos quedamos cortos en decir que la 2024-25 fue la peor temporada en la carrera de Guardiola como DT de cualquier equipo. Fue extraño y nos preguntamos si era solo un bache o el inicio de una debacle.

Si bien este año ha habido mejorías, en especial en el rendimiento de Haaland y en los nuevos aportes de Cherki, Doku, Marmoush o Donnarumma, tampoco este City luce como el que ganó seis Premier Leagues en siete años. Ya no hablamos de ellos, pero vienen de caer ante Newcastle, que los hizo bajar al tercer lugar y a ponerse a siete puntos del Arsenal, y después también cayeron ante Bayer Leverkusen en un encuentro en el que Pep se dio el lujo de dejar en la banca a Haaland, Donnarumma, Rubén Dias, Gvardiol, Bernardo Silva y Phil Foden. ¿Por qué tomarías un partido de Champions con una pretemporada, en especial cuando no tienes nada asegurado y hasta saliste de puestos de pase directo?

Hoy tienen chance de salir del bache en el Etihad ante un Leeds que pelea por el descenso, pero esto me recuerda a algo que dijo Guardiola hace poco: cuando ganaron la Champions en 2023 tenía una banca que incluía a Julián Álvarez o Cole Palmer. Hoy ambos brillan en otros colores y están en el Top 10 mundial, mientras la plantilla del Manchester City ha ido en picada y le ha costado mucho suplir a esos jugadores que se fueron (aparte de ellos: De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Grealish, Laporte) o a un Rodri que ha estado más lesionado que sano.

¿Cosa de dos?

Hoy parece que el título de Premier League se quedará en Londres por primera vez en casi una década. El único valiente que ha alzado la mano ha sido el Chelsea ante un Arsenal que domina a placer tanto la liga como la UCL. Claro, eso decíamos del Liverpool a estas alturas hace un año, pero les aseguro que los Gunners firmarían volver a ganar la Premier tras 22 años aun si eso significa ser el mejor de la fase de liga en la Champions solo para quedar eliminado a la primera, en penales, ante el eventual campeón.

Precisamente se dará este derbi Londinense mañana domingo en Stamford Bridge, con unos Blues que llevan cinco triunfos en sus últimos seis partidos y que podrían propinarle al Arsenal su primera derrota en toda competencia desde agosto.

¿Un último baile?

¿En qué lugar pondremos históricamente a Luka Modric? Fue el primero en romper la racha de Balones de Oro de “CR7” y Messi; levantó seis Champions; y llevó a la humilde Croacia a la final del Mundial.

Podría haber colgado los botines como Toni Kroos lo hizo siendo cinco años más joven, pero decidió tomar un nuevo reto a sus 40… y lo está cumpliendo con creces. Fue clave para el triunfo Rossoneri en el Derby Della Madonnina, y hoy tiene al Milán a dos puntos del líder Roma y está por encima de los dos candidatos: Napoli e Inter.

La diferencia es que Il Diavolo no juega nada en Europa, y conseguir este Scudetto será la cereza en el pastel de una carrera legendaria.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.