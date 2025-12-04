Conclusiones del fin de semana en el Futbol europeoCon muchos clubes viendo hacia la última fecha del año en Champions que viene la semana entrante, y con muchos más viendo hacia el sorteo mundialista de mañana, es hora de repasar lo que nos dejó esta jornada de Futbol liguero.

Kylian y 10 más

Difícil saber hasta dónde llegaría la crisis madridista si hoy no contaran con Mbappé. Los salvó con cuatro goles en Grecia, rescató el empate en Girona desde los 11 pasos, y se metieron a San Mamés a ganar 0-3 con doblete suyo. De los últimos ocho goles Merengues, siete son del número 10.

En medio de todo el drama de Vinicius, quien ya tiene un pie fuera del cuadro Blanco, así como de un Rodrygo que rompió un récord nada honroso, el de los 30 partidos sin anotar con esa camiseta siendo delantero, ha sido el francés el único bastión del ataque Madridista y de un equipo que ya dejó ir el liderato de La Liga, algo impensable después de que ganaran El Clásico a finales de octubre.

Las críticas le han llovido a Xabi Alonso, en especial por no saber utilizar a sus otras armas ofensivas como Gonzalo, Güler, Endrick o Mastantuono, mientras el equipo es rescatado casi en cada jornada por “Donatello”. ¿Podrá salvarlos nuevamente cuando reciban al City el miércoles?

¿Revivieron?

Los Citizens se metieron en un ligero bache hace unos días tras derrotas seguidas ante Newcastle y Leverkusen, pero han salido del bache gracias a que su ataque despertó. Dramáticos 3-2 al Leeds y 5-4 al Fulham los tienen como nuevos sublíderes, pero en ambos partidos también se notó la misma debilidad defensiva del año pasado. En el primero dejaron escapar un 2-0 y lo ganaron al minuto 91, y en el segundo se complicaron un 5-1 y casi son empatados. Lo positivo: Foden está recuperando su nivel de la 23-24 y Haaland llegó a los 100 goles en la Premier pulverizando la marca anterior de Alan Shearer (111 juegos contra 124).

¿No hay defensa? No hay problema

El mejor equipo del mundo al cierre del 2025 juega de rojo en el norte de Londres. Tras un muy peleado empate en Stamford Bridge el domingo que cortó su ímpetu, han vuelto a la victoria sin problemas ante el Brentford. ¿Lo rescatable? Que sus dos defensas centrales, Saliba y Gabriel, están lastimados, y en este partido se lesionó el que les quedaba, Mosquera. Terminaron jugando con Timber y Calafiori, laterales, en la central, pero ni eso detiene a los Gunners.

Un aplauso a Cesc

Si bien el proyecto Xavi tenía mucha esperanza y fracasó horriblemente, el día que Hansi Flick se vaya del Barcelona no deben dudar ni un segundo quién debería ser su sucesor. Cesc Fábregas ha hecho del humilde Como, un equipo que hace año y medio estaba en la Serie B, un cuadro competitivo y que, más importante, juega bonito, algo no muy común en el Calcio italiano.

El exjugador Culé, quien es apenas un par de meses más joven que Messi, ha seguido los pasos de otros como Guardiola o Luis Enrique en el banquillo, y creo que es cuestión de tiempo para que esté dirigiendo en el nuevo Camp Nou. El Como, a quien él mismo ascendió a la Serie A, es una bocanada de aire fresco en una liga estancada en el pasado. Con el argentino Nico Paz como el estandarte principal y otras figuras como Diao, Jesús Rodríguez, Perrone o Baturina, el ataque de los Biancoblu está comandado por puros jugadores de 22 años para abajo y ni uno solo es italiano. Los veteranos del grupo, irónicamente, son los españoles Álvaro Morata y Sergi Roberto de 33 años, y ni uno de ellos realmente son piezas importantes.

Hoy la escuadra de Lombardia es quinta en liga con solo cuatro puntos de desventaja de los punteros, y estaría metiéndose a Europa League por primera vez en su historia. No me atrevo a etiquetarlos como “equipo de autor”, pero sí creo que muy pronto veremos a sus principales estrellas en equipos de más renombre, y al propio Cesc en el banquillo Blaugrana.

El sábado estaremos comentando aquí lo mejor y lo peor del sorteo, en especial el grupo de México.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.