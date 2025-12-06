Qué nos dejó el sorteo mundialistaEl sorteo del primer Mundial con 48 equipos ya se realizó y fue… algo decepcionante.

Lo malo

Ni alguna de las tres esposas de Trump le besaron los pies de la forma en que Infantino lo hizo, entregándole un premio “de la paz” (háganme el favor), dándole la palabra dos veces y hasta poniendo su canción favorita al concluir el evento. Además, la hicieron mucho de emoción, comenzando el verdadero sorteo dos horas después de que todos nos chutáramos cinco piromusicales y 28 discursos.

Pero lo peor de todo fueron los grupos en sí, aunque era de esperarse. Con tantos grupos y tantos equipos, es normal que la mayoría de los cruces van a ser poco emocionantes, y que los duelos realmente interesantes son contados. Aparte de todo, hay que esperar hasta marzo a saber realmente cuáles son los grupos gracias al mentado repechaje, y no nos queda más que esperar casi cuatro meses para poder comprar nuestro álbum de Panini.

¿Y México?

Nos esperábamos algo benévolo, y al final fue mejor de lo que pensaba. La inauguración será, tal como en el 2010, entre el Tri y los Bafana Bafana. Es el primer partido inaugural que se repite, y ahora nos toca devolverles el favor.

Desde entonces que Sudáfrica no iba a una Copa del Mundo, y con el 99 % del apoyo del estadio Azteca (quiero pensar) y la altura de CDMX, deberíamos aprovechar y ganar el duelo inaugural por primera vez en nuestra historia (somos el país que más veces lo ha jugado, pero no hemos ganado ni una de las siete anteriores).

El siguiente rival será el más difícil, y uno que aquí mismo dije en septiembre que podríamos ver en nuestro grupo: Corea del Sur. Ese dramático 2-2 jugado en Nashville muy fácilmente se podría repetir en el Akron en junio, ya que son un equipo muy compacto, rápido y difícil de superar.

Por último, tendremos que esperar a la repesca para saber al último partido de nuestro grupo, pero por lo menos sabemos que será en el Azteca y que es uno de estos cuatro: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Dirán que los Daneses son los favoritos, pero la República de Irlanda le ganó a Portugal y a Hungría en eliminatorias, y creo que ellos son los que pasarían.

De todos modos, deberíamos ganarle a cualquiera de los cuatro y pasar primeros, o segundos aun en un escenario pesimista. En grupos no tendremos mayores problemas… la cuestión es qué sucederá después, cuando debamos buscar llegar a cuartos de final por primera vez en este milenio.

La mala: el ansiado quinto partido ahora es el sexto, ya que se añade una ronda extra de eliminación directa, por lo cual deberemos ganar uno de esos juegos solo para quedarnos en octavos, tal como lo hicimos siete veces seguidas entre 1994 y 2018. Saben ustedes, ¿cuántas veces México ha ganado un duelo a matar o morir en la historia de la Copa del Mundo? UNA. A Bulgaria en 1986 gracias al golazo de Negrete.

En otras palabras, deberemos dos veces hacer algo que solo hemos hecho una vez en nuestra historia para poder igualar nuestra mejor participación y quedar igual que hemos quedado en el 70 y en el 86.

¿El grupo de la muerte?

Yo diría que ninguno, aunque el Francia-Senegal-Noruega del grupo I pinta bien, enfrentando a Mbappé y Haaland que seguramente llegarán como los dos mejores jugadores del planeta. Los España-Uruguay, Brasil-Marruecos, Alemania-Ecuador, Portugal-Colombia e Inglaterra-Croacia pintan como los mejores partidos de la fase de grupos, pero son solo cinco encuentros de entre 96 que habrá antes de la ronda de 16vos.

A los otros anfitriones, Canadá y EUA, también les fue bastante bien, considerando que el rival más fuerte que podrían enfrentar es Italia y Paraguay respectivamente. Ninguno de los favorito debería tener problemas en pasar en su grupo, y si todo sale bien podríamos tener Brasil-Inglaterra y Argentina-Portugal en cuartos de final.

Aquí vamos a ver y analizar hasta el Irán-Nueva Zelanda, pero por ahora todavía no nos llega la fiebre mundialista.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.