Conclusiones de la semana 14 de la NFLFue una gran semana que vio derrotas de Vaqueros, Jefes, Cuervos y Águilas. Gran semana para ser “hater”, claro está.

La cruda del Super Bowl

Es un término 100 % real, y si no me creen, vean lo que les está sucediendo a Kansas City y Philly. Sus mariscales Mahomes y Hurts se conjuntaron para ocho pérdidas de balón y cero anotaciones en los duelos estelares de domingo y lunes por la noche. Los Jefes sumaron su cuarta derrota en cinco partidos, se quedaron oficialmente sin chances de ganar su división (lo que habían hecho nueve años seguidos) y ahora deben ganar todo lo que les queda y esperar una debacle de los Cargadores solo para meterse como comodines.

Por su parte, los actuales campeones ligaron ya tres derrotas en fila, y tienen a los Vaqueros respirándoles en la nuca en la carrera divisional, algo impensable hace un par de meses. Este equipo nos recuerda tanto al del 2023, cuando venían de jugar el Super Bowl y empezaron 10-1, solo para dejar ir la división y perder seis de sus últimos siete, incluyendo una paliza en Tampa para acabar su temporada.

No es normal que un equipo con tanto talento se desplome tan fácil, y me parece el cuadro más volátil de la liga. En su mejor día pintan para el bicampeonato, pero son tan frágiles que bien podrían sufrir otra debacle.

Ojito con Houston

Más allá de la catástrofe que es Kansas City, lo más que rescato del domingo es que los Texanos son un equipo que puede ganarlo todo. Más bien, tienen una defensa que puede llevarlos al título si su ofensiva aparece de vez en cuando. Es la mejor de la liga tanto en yardas como en puntos permitidos, y los ha guiado a cinco triunfos seguidos y a meterse a zona de playoffs pese a que empezaron la temporada 0-3. Hicieron que Mahomes tuviera, literalmente, el peor partido de su carrera en cuanto a estadística, con solo el 29 % de pases completados y un rating de 19.8, el peor para cualquier mariscal esta temporada.

Su calendario les sonríe ahora y bien podrían llegar a 11 o 12 victorias, y lo más curioso es que CJ Stroud, quien sigue lejos de su nivel como novato pero al menos hizo las jugadas necesarias para vencer a Buffalo, Indy y Kansas City en semanas seguidas, sería el tercer mariscal más veterano en la postemporada de la AFC pese a apenas estar jugando su tercer año. Si todo queda como está, solo Josh Allen y un Rodgers de 42 años tienen más experiencia que el ex pasador de Ohio State, y eso más su excelente defensiva podría ser la diferencia ante los Drake Maye, Bo Nix o Justin Herbert.

¿Vaso medio lleno o vacío?

Hay dos formas de ver la derrota de Chicago. La primera, la optimista, sería decir que llegar como el sembrado número 1, jugarle al tú por tú a los Empacadores en Lambeau y casi ganarles, con la chance de venganza en dos semanas en el Soldier Field, es algo que muchos fans de los Osos hubieran firmado al inicio del año.

La otra, la pesimista, es que Caleb Williams tuvo el triunfo en sus manos y lo echó a perder, y que no importa el pasado ni una posible revancha, solo ganarle a tu más odiado rival. ¿Ustedes, de qué lado lo ven?

El dato de la semana

Ahora toca dar uno muy cruel. Hace tres semanas, los Potros lideraban la AFC y tenían 82 % de chances de ganar el Sur. Ahora, tras tres derrotas en fila y con Seattle, San Francisco, Jacksonville y Houston en puerta, a Indy solo le dan un 2 % de probabilidades.

Daniel Jones traía nivel de MVP, pero terminó jugando varios partidos con la fíbula rota, y el domingo ante Jaguares, en una jugada que terminó no contando, se rompió solito el Aquiles de la otra pierna, y ahora está en duda incluso hasta el inicio del próxima año. Los Potros acababan de mandarle dos selecciones de primera ronda a los Jets por Sauce Gardner pensando que estaban para ganarlo todo, y así de rápido su temporada se terminó.

¿O creen que un Phillips Rivers de 44 años, quien no ha jugado desde 2020, de la nada va a rescatar a este equipo? He visto cosas más raras.

