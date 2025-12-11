Conclusiones de la jornada 6 de la Champions LeagueSe acabó el Futbol de Champions este 2025, y fue una jornada donde revivieron varios equipos que estaban en un bache.

El nuevo clásico

Cuando dos equipos se han enfrentado en seis de las últimas siete ediciones y han ganado tres de las últimas cuatro Orejonas, podemos ir nombrando este partido como una nueva rivalidad, sumándole a eso la rivalidad preexistente de Guardiola vs el Madrid.

Un nuevo capítulo se escribió ayer en el Bernabéu, y tocó ahora venganza Citizen. Los Merengues los eliminaron en las últimas dos campañas, pero ahora los de Pep, que venían de una muy triste actuación ante Leverkusen, les pegaron con voltereta incluida.

Muy temprano parecía que había otro famoso “pénalti para el Real Madrid”, pero en realidad fue al borde del área, y terminó siendo una pena máxima para el otro lado, cobrada de gran forma por Haaland, la que definió el encuentra.

La buena para los Blancos: por fin anotó Rodrygo tras 568 años y pueden culpar a que Mbappé no estuvo disponible, pero eso precisamente muestra la dependencia al francés y cómo los Vini o Jude ya no traen el nivel de antes. El Madrid está aferrándose con las uñas al pase directo.

¿Muy poco, muy tarde?

Cuatro equipos consiguieron triunfos vitales para seguir en la pelea. El primero y menos merecido de ellos, el del Barcelona en el regreso de las noches de UCL al Camp Nou, justamente ante el rival que les llenó el estadio y los eliminó en la Europa League 2023.

Eintracht Frankfurt se fue con la ventaja al descanso siendo bastante superior a los Culés, obstruyendo los intentos locales y haciendo inútil toda la posesión del balón que tuvieron. En la segunda mitad siguió el asedio Blaugrana, y llegó la voltereta de forma fortuita con dos goles de un Koundé que estaba sospechosamente solo en ambas ocasiones. Sé que las estadísticas dirán que el Barça dominó, pero en realidad tuvo mucha fortuna de salir con un triunfo que todavía los mantiene fuera (pero a dos puntos) de zona de clasificación directa.

Otro sufrido pero urgente triunfo fue el que tuvo Liverpool en el Giuseppe Meazza. Tras una semana de telenovela, de lo cual hablaremos en la próxima columna, los Reds se metían a la casa de uno de los favoritos y de la mejor defensa en lo que va del torneo. Inter tuvo sus chances en los pies de Lautaro y Thuram, pero fue un Liverpool que no bajó los brazos y que se había ido al frente con un gol —bien anulado— y luego lo ganó muy a su estilo, sobre la hora y con un penal dramático. Venían de una goleada en Anfield ante PSV y de una caída libre en la Premier, por lo cual estos tres puntos son oxígeno puro para Slot.

A su vez, increíblemente pero el único equipo que seguía en ceros entrando esta jornada es el cuatro veces campeón de Europa Ajax. Se metieron a Azerbaiyán y estaban sumando su sexto descalabro seguido, pero tres golazos en los últimos 12 minutos les dieron su primer triunfo de la campaña. Siguen lejos de la clasificación, pero al menos se mantienen con esperanzas.

Imbatible

Si tuviera un peso por cada vez que un equipo inglés de rojo comienza la temporada de Champions con paso perfecto en sus seis primeras fechas, tendría dos pesos. No es mucho, pero qué curioso que haya pasado dos veces.

Este Arsenal se consolida como el mejor equipo de esta fase inicial con el contundente 0-3 en Brujas que lo lleva a los 18 puntos y a casi asegurar el liderato. El Liverpool del año pasado llegó a los 21 seguidos antes de caer en la última jornada y luego ser eliminado en penales a la primera por el eventual campeón. Los Gunners deberán evitar seguir ese camino, porque de poco importa hacer una ronda grupal perfecta si no se mantiene el nivel para marzo, abril y mayo.

Han tenido algunos tropiezos en la Premier, perdiendo su primer partido desde agosto y dejando que el City se les acerque a dos puntos, pero al menos en la UCL mantienen el paso demoledor, que incluyó el gol del torneo de parte de Noni Madueke.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.