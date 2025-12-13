Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoYa se terminaron las competencias europeas en este 2025, y solo queda por definir a los campeones invernales de liga.

Cero mexicanos

Ya sabíamos que no nos queda ningún mexicano en la Champions tras la lesión de Huescas y que Padilla nunca juega con el Bilbao. Pues en la Europa League, la segunda en importancia, solo tenemos uno, y pese a que es el capitán de la selección mexicana, él tampoco juega. Edson Álvarez tuvo asiento de primerísima fila (en la banca) para ver cómo el Fenerbahce goleaba al Brann de visita en Noruega. Venía jugando todos los partidos (después de su lesión), pero en este de plano se quedó sin jugar, y así terminó una jornada con cero minutos de acción para nuestros compatriotas en UCL y UEL.

Tenemos que irnos hasta la Conference League para ver a Oberlín Pineda jugar sin pena ni gloria en el triunfo del AEK Atenas en Turquía, así como a Mateo Chávez ser amonestado y sustituido en la victoria del AZ Alkmaar en Kosovo. Solo dos mexicanos jugaron de entre 54 partidos totales entre las tres competencias.

¿Así o más evidente que estamos ante una debacle de talento mexicano?

¿Se termina la era Alonso?

Sonará ridículo, pero según rumores la era Xabi Alonso en Madrid se podría estar terminando este mismo domingo. Me parece absurdo, sobre todo porque ni La Liga, ni la Copa del Rey ni la Champions están perdidas ni mucho menos, pero es innegable que los Merengues están atravesando un bache y que, entre lesiones y bajones de nivel, son muy pocos jugadores rescatables en esta temporada.

Es notoria la dependencia de Mbappé y que ni Vini, ni Rodrygo ni Bellingham son los de antes, lo cual es de preocupar porque entre ellos tres levantaron la Orejona apenas hace año y medio. Ni Güler, ni Gonzalo, ni Mastantuono ni Endrick han sido factores, y sumado a todas las lesiones en defensa (Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, todos se han perdido entre seis y 17 partidos solo esta campaña), las opciones se vuelven muy limitadas para Alonso.

Por eso es tan crucial conseguir el triunfo mañana en Vitoria, porque ya se habla hasta de posibles regresos de Zidane o Ancelotti (quien, les recuerdo, no dejará de dirigir el Mundial con Brasil) o incluso de darle la oportunidad a Raúl González si es que el Real Madrid no vence al Alavés.

Sería un error tremendo, sobre todo porque la plantilla seguirá con los mismos problemas sin importar quién dirija, pero la exigencia es tan alta en Chamartín que Xabi Alonso no puede relajarse.

Buscando campeones de invierno

Solo en una de las cinco grandes ligas europeas un equipo se ha separado del resto, y este es obviamente el Bayern Munich del récord de triunfos para iniciar una campaña, que ha ganado 37 de 39 puntos posibles en una Bundesliga que ya les podemos ir dando.

En Francia, de hecho, no es el PSG campeón de todo sino el Lens de Florian Thauvin quien lleva una ligera ventaja de un punto el que lidera la Ligue 1.

En Italia es donde todo está más parejo, con empate técnico entre Milán y Napoli y un Inter que apenas está un puntito atrás. Allegri sabe lo que hace, llevando a unos Rossoneri que se aprovechan de no jugar competencias europeas a liderar la Serie A con un Modric de 40 años como su motor, mientras los Napolitanos realmente están batallando en Champions. Los Nerazzurri lucen como el equipo más fuerte, pero la inexperiencia de Chivu es lo que les ha costado no tener el liderato.

En Inglaterra parecía que nadie bajaba al Arsenal, que había firmado un octubre impecable pero en la Premier solo han ganado dos de sus últimos cinco juegos, y han dejado que el City se les acerque a dos y el Villa a tres.

Por último, después de El Clásico creíamos que era una ventaja irremontable, pero la mencionada crisis madridista le ha cedido a un Barcelona el casi seguro título de invierno.

Claro, lo que importa es quién se corona en mayo, pero el drama no ha faltado.

