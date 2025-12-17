Conclusiones tras la semana 15 de la NFLFue una jornada de lesiones terribles, palizas sin piedad y de nuestros primeros clasificados a postemporada.

Van en serio

¿El único que ha asegurado su lugar en “playoffs” de la AFC? No son otros que los Broncos, a quienes hemos dado poca atención en este espacio. Denver tenía una defensiva de élite, a la cual añadieron a Hufanga y Greenlaw; un coach ganador del Super Bowl en Sean Payton; una de las mejores ventajas de localía de la liga; y suficientes armas ofensivas como para no envidiar a nadie. Sin embargo, la razón por la cual no los tomábamos realmente en cuenta era por la posición más importante.

Bo Nix probó en su año de novato estar listo para la NFL y no cometer muchos errores, pero lejos de ser alguien que pueda cargar el equipo en sus hombros o tener números espectaculares. Este año, pese a varios grandes regresos en el último cuarto, no había razón para creer en algo diferente, pero el último mes nadie tiene mejor porcentaje de pases completos que el número 10 de los Broncos, con “rating” arriba de 100 y casi 300 yardas por juego.

El domingo ante Green Bay, el rival más fuerte que han enfrentado, Nix lanzó cuatro anotaciones y guió a su equipo a su victoria número 11 de forma consecutiva, y por el escenario y el contrincante, es el mejor partido de su carrera hasta ahora. Hoy tienen casi asegurada la división y el sembrado número 1, y alguien tendrá que ganarles a la altura de Colorado para evitar que lleguen a su primer Super Bowl en 10 años.

Durísimos golpes

Dos de los mejores cinco jugadores del mundo sufrieron la misma lesión el mismo día y casi a la misma hora. Mahomes se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, y su “consuelo” es que los Jefes de todos modos ya estaban eliminados. Una cosa es estar hartos de Kansas City; otra muy distinta es desear una lesión tan terrible a un jugador tan grande.

Pero la más dolorosa fue la de Micah Parsons, quien volvió a los Empacadores un automático contendiente a la mejor defensiva y a ganarlo todo, y su lesión creo que ha terminado con todas las esperanzas de Green Bay.

Siempre es terrible ver una lesión así, más cuando significa que las ilusiones de toda una afición se esfuman con una sola jugada.

Pide tu cambio, Joe

Pocas conferencias más deprimentes que la de Joe Burrow la semana pasada. “Si quiero seguir haciendo esto, necesito divertirme en el proceso… si no, ¿para qué lo estoy haciendo?”, fueron sus palabras, lo cual desataron conspiraciones de todo tipo.

Nos recuerda, desafortunadamente, a un Andrew Luck que tenía todo el talento del mundo pero tantas capturas y lesiones lo llevaron al retiro a sus 29 años (misma edad de Burrow actualmente).

Es lógico: Joe fue campeón nacional con LSU en 2019, jugó el Super Bowl en 2021 y estuvo cerca de volver al año siguiente… pero en sus siguientes tres temporadas se ha quedado sin jugar postemporada y en todas se ha lesionado algo.

La vida en Cincy no es fácil, y tal vez un cambio de aires (¿Minnesota, Filadelfia, LA?) le devuelvan las ganas de seguir jugando.

El dato de la semana

Vamos a darle algo de honor a Mahomes. ¿Sabían que, hasta antes de este año, su peor temporada terminó en tiempo extra del campeonato de conferencia? Es el mejor inicio de una carrera para cualquier ser humano, incluso un poco mejor que lo de Tom Brady, quien tuvo sus mejores años después de los 30.

Hablando de Tom, lo extraño es que tanto el GOAT como Patrick jugaron un Super Bowl en su octava temporada en la NFL, séptima como titulares, buscando su cuarto anillo y hacer historia (la temporada invicta del 2007, el tricampeonato el año pasado).

Ambos perdieron y, en su siguiente año, sus equipos se quedaron sin “playoffs” y ellos se rompieron los ligamentos. Claro, TB12 lo hizo en la Semana 1 y pudo volver sin problemas al año siguiente, pero PM15 está cuesta arriba para poder llegar a no perderse el inicio del próximo año. La liga es mejor con Mahomes en ella, y deseamos que vuelva a ser el de antes.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.