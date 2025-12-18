Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoFaltando dos semanas para terminar el año, es necesario repasar el drama de varios equipos y el último trofeo del 2025.

El dramático triunfo sobre el Alavés del domingo podría ser el más importante de la era Alonso hasta ahora. No por el rival o porque hayan conseguido algo más que no dejar que el Barça se les escapara por siete puntos, sino porque se hablaba de una posible destitución de un DT que apenas llegó en verano, y por los protagonistas de la victoria en Vitoria.

¿Sabían que fue el primer partido con Mbappé, Vini, Rodrygo y Bellingham juntos como titulares en la era Xabi Alonso? Suena increíble, pero es verdad. El francés, que por alguna razón no pudo ni ir a la banca ante el City pero jugó los minutos 90 cuatro días después, sumó otro gol y ya está a dos de ser el máximo goleador Blanco en un año natural; Rodrygo pasó de no marcar en casi todo el año a anotar en partidos seguidos; mientras Vinicius y Jude parecieron los de la temporada 23-24 nuevamente.

Xabi Alonso se mantiene en el banquillo, lo cual creo es la decisión correcta, y si el núcleo de la Champions número 15 y Kylian pueden, por fin, acoplarse, ojo que puede venir la número 16.

¿Su último “last”?

De cambio y sin brillar mucho en un triunfo muy necesitado, pero parece que ya vimos lo último de Mo Salah en Anfield. Entre todo el drama de el egipcio contra Arne Slot, parece que el DT cedió en concederle unos últimos minutos para despedirse del público que lo clamó desde 2017, y a quien les ha dado más que cualquier otro en los últimos 40 años.

Se convirtió en el hombre con más goles y asistencias para un club en la historia de la Premier, y dejó en Liverpool una Orejona, dos ligas y múltiples momentos inolvidables, incluyendo una mágica temporada 24-25.

Parece casi un hecho que se irá a la liga Saudí, misma que lleva años coqueteándole, y si bien es una mala noticia para los Reds (y la selección de Egipto), es un divorcio que ya es muy necesario, y la presión estará puesta sobre el director holandés de una forma similar a la que tuvo Ten Hag cuando hizo a un lado a una leyenda de otro club: Cristiano Ronaldo y el Man Utd.

¿El fin de la telenovela?

Después de casi dos meses sin jugar, ahora resulta que a Santi Giménez lo van a operar y se va a perder un par de meses más. Es sabido que no entraba en los planes de Allegri, pero su sequía goleadora tampoco ayudó, y ahora ya comenzaron los rumores del posible nuevo destino del mexicano.

La pregunta es, ¿quién lo buscará ahora que está recién operado? ¿Realmente se acabó su etapa en Milán?

Año (casi) redondo

De forma dramática, y con su portero suplente Safonov como héroe (quien realmente era su tercer arquero antes de que se fuera Donnarumma), el PSG venció en penales a un Flamengo que hizo sudar al campeón de Europa, y con ello consiguió el sextete en la tierra de donde son sus dueños.

Es apenas el tercer equipo en lograrlo tras el Barça de Guardiola en 2009 y el Bayern de Flick en 2020 (aunque su sexto trofeo llegó hasta febrero 2021 cuando venció a Tigres en la final del ese entonces Mundial de Clubes), y se consolida como uno de los mejores años en la historia para un club.

Además, la forma en que dominaron en su camino a levantar su primera Orejona y su 13ª Ligue 1, es algo que realmente hemos visto pocas veces. Luis Enrique, a su vez, vuelve a ganar este trofeo tras conseguirlo con el equipo Culé, con el que se quedó a una Supercopa de España de llevarse un sextete hace ya una década.

Ahora, siempre quedará esa espinita de que este París pudo haber logrado algo realmente único y levantar siete trofeos en menos de ocho meses, pero se quedó a 90 minutos de tenerlo. Se alinearon los planetas y hubo esta primera edición del mega Mundial de Clubes, pero así como pasará a la historia el París Saint-Germain del 2025, así también de inmortal será esa final donde Chelsea ganó por 3-0 y le quitó una posibilidad única a este club. Un año histórico, pero que pudo serlo aún más.

