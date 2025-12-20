Lo peor del 2025Mientras el 2025 llega a su final y nos preparamos para un año mundialista, ya podemos ir repasando lo mejor y lo peor que nos dejó en el mundo del “fulbo”. Comencemos con las malas, y en una semana aquí veremos la otra cara de la moneda.

Equipo decepción

No nos iremos a cuál es el peor equipo porque ese probablemente es en el que juego los lunes por la noche en la liga solteros contra casados, sino a los cuadros de los que más se esperaba y no lograron nada.

Algunos dirán que Real Madrid, que este año no alzó ningún trofeo. Otros dirán que el City, que se quedó en ceros por primera vez desde 2017 y se fue goleado en la primera fase de eliminación directa de Champions y eliminado del Mundial de Clubes por el Al Hilal. También podría ser el Milán, que no solo no ganó nada sino que terminó octavo en Serie A, o una Juve que se desinfló y se fue eliminada de UCL por el PSV. ¿Un Ajax que sumó cinco derrotas en fila en Champions? ¿Un River Plate que ganó cero de 11 trofeos posibles en el futbol argentino y sudamericano? ¿Los Jaguares que llevan tres sin ganar y corrieron a Paco Ramírez?

Todas buenas opciones, pero no. La respuesta correcta es el gigante que vio cómo ya no es en solitario el más ganador de su liga, que tuvo su peor temporada en cuanto a puntos en medio siglo, que corrió a un DT que era el culpable de todo y desde entonces están todavía peor, y que su única chance de salvar el año la dejaron ir ante un equipo del mismo país que quedó todavía peor que ellos.

Hablo del Manchester United que vio al Liverpool ganar su liga 20 y empatarlos como los más campeones de Inglaterra; en la Premier quedaron en el lugar 15, a tres puestos del descenso y con solo 42 puntos en 38 partidos; echaron a Ten Hag el año pasado pero Amorim ha roto récords negativos del club; y perdieron la final de la Europa League ante un Tottenham que quedó en el lugar 17.

Jugador decepción

“Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”. ¿Les suena? Esas fueron las palabras exactas de Vinicius Jr. luego de no haber ganado el Balón de Oro en 2024, uno que, incluso para mí, sí se merecía. Igual ganó el FIFA The Best, pero eso no quitó que medio mundo gritara que era una injusticia para el brasileño.

¿Qué fue lo que hizo después? Desaparecerse, tanto con la camiseta Blanca como con la Verdeamarelha. Tiene un total de seis goles en competencias oficiales con Brasil, donde ha dejado muy vacíos los zapatos de Neymar, mientras en el Madrid ha causado más drama que alegrías desde entonces. Entre sus disputas contractuales, las cuales lo tienen con un pie fuera del cuadro Merengue, sus peleas con aficionados por racismo (justificadas, eso sí) y su falta de capacidad de adaptarse a su nuevo compañero, el cual todos han entendido que es mejor que él menos el propio Vini, parece que ese jugador que llevó al Real Madrid a sus Orejonas número 14 y 15 ya hoy no existe.

Podríamos agregar a los fichajes de los Reds, Aleksander Isak o Florian Wirtz, así como a un Rodri que, desde arrebatarle ese Balón de Oro a Vinicius, ha hecho poco más que estar en rehabilitación. Ah, y Rodrygo tampoco se queda lejos, y creo que tanto él como el otro brasileño vestirán otra camiseta tras el Mundial.

Peor momento

Dejando atrás las tragedias como la de Diogo Jota, para el peor momento hay montones de candidatos. ¿La eliminación de Boca de la pre-Libertadores ante Alianza Lima? ¿El Auckland City, campeón de Oceanía, que fue recibido con un 0-10 ante Bayern en el Mundial de Clubes? ¿El Leverkusen que corrió a Ten Hag tras solo tres partidos? ¿El Valladolid con cuatro puntos de 42 posibles?

¿La sobresaturación de las casas de apuesta en el deporte? ¿Lo difícil que es tener tantas “apps” para ver partidos? ¿El penal de “Chicharito”? Personalmente, me quedo con el ridículo de Infantino, lamiéndole las botas a Trump y hasta dándole un “premio de la paz”. ¡Háganme el favor!

Pero el próximo sábado nos quitamos el mal sabor de boca y repasamos lo mejor del año.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.