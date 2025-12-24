Conclusiones de la semana 16 de la NFLSolo nos quedan dos semanas y ya 10 de 14 equipos tienen boleto asegurado… pero lo mejor todavía está por venir.

¿En quién confiamos?

En los “playoffs” de la AFC no estarán ni Mahomes, ni Burrow, y casi seguro tampoco Lamar Jackson. Está mandado a hacer para que Josh Allen por fin logre dar el salto al Super Bowl… pero lo tendrá que hacer como comodín. Entonces, ¿qué otro mariscal puede ponerse en su camino? De los otros seis equipos (podemos ir poniendo también a Acereros y Cargadores), casi todos tienen un pasador “joven” y con poca o nula experiencia en enero. Drake Maye, el que debutará en postemporada, es el que mejor está jugando, y tiene marca perfecta como visitante. Bo Nix es inconsistente pero aparece en el momento importante y jugar en Denver es muy difícil. CJ Stroud no ha jugado como en su primer año pero ha ganado partidos de “playoffs” en sus primeras dos campañas. Justin Herbert tiene una deuda pendiente con cero victorias en “playoffs” y dos derrotas terribles cuando sí ha llegado. Trevor Lawrence está llegando encendido y como el mejor jugador de la liga el último mes y medio.

Luego está un Aaron Rodgers de 42 años que todavía tiene algo de gasolina en el tanque, y es el único de todos que ha jugado un Super Tazón (aunque fue hace ya 15 años). ¿En quién depositamos nuestra confianza cuando empiece lo bueno?

La balada de Sam Darnold

Hablemos del sembrado número 1 más inesperado de todos: Seattle. Sabíamos que era un buen equipo a secas, pero nadie pensaba que iban a terminar encima de Carneros o Águilas en la NFC. Claro, falta que ganen en Carolina y San Francisco para asegurarlo, pero ya es un hecho que su apuesta por el ex pasador de USC ha sido un éxito.

Darnold fracasó en los Jets y luego en Panteras y todos lo tacharon como un fracaso, pero logró revivir su carrera en Minnesota el año pasado, ganando 14 partidos y siendo el mejor equipo de la historia que no ganó su división. Claro, perdió los dos duelos más importantes y las dudas sobre él continuaron, tanto así que los Vikingos lo dejaron caminar gratis. Los Halcones Marinos se arriesgaron a darle las gracias a Geno Smith y darle las riendas (y un contrato de 110 milloncitos) a Sam, en lo que muchos consideraron un movimiento horizontal, pero hoy está pagando con dividendos.

Se repuso de dos malas intercepciones para conseguir la remontada ante el mejor equipo de la liga el jueves pasado, haciendo las jugadas necesarias para ganar el partido del año y brincar a LA en la división y la conferencia.

Darnold llegó, por fin, para quedarse.

El dato de la semana

El 2025 fue el año de romper rachas. Mahomes no jugará en el Campeonato de la AFC por primera vez en su carrera, y los Jefes no ganarán su división por primera vez en 11 años. Mike Evans por primera ocasión no llegará a las mil yardas, lo que había logrado 11 veces seguidas, un récord de la NFL. Detroit perdió dos partidos seguidos por primera vez en mil 148 días. La NFC Este repetirá campeón después de 21 años seguidos de no hacerlo. Caleb está a 600 yardas de convertirse en el primer mariscal en los 105 años de historia de los Osos en lanzar para 4 mil en una temporada.

Pero luego hay rachas que son realmente imbatibles. Mike Tomlin venció dramáticamente a los Leones y aseguró otra campaña sin marca perdedora, lo cual ha hecho en cada ocasión sin falta desde que es HC de Pittsburgh, para un total de 19 temporadas seguidas.

A su vez, los Vaqueros quedaron fuera predeciblemente y ya serán, oficialmente, 30 años sin siquiera jugar en el campeonato de la NFC. Es decir, algo que Mahomes había hecho el 100 % de las veces hasta este año, y que Brady consiguió 14 veces en su carrera, Dallas no ha podido lograr ni una sola vez desde enero del 96.

Los otros 15 equipos de la NFC sí lo han hecho… desde 2010. Es decir, ya duplican al más cercano equipo en cuanto a sequía de jugar en el domingo de campeonato… y de alzar otro Lombardi, ya ni hablamos.

¡Feliz Navidad y hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.