Lo mejor del 2025Hace una semana repasamos lo peorcito del mundo del Futbol este año, pero hoy toca ver la otra cara de la moneda y dar aplausos a lo mejor del 2025.

Mejor equipo

Normalmente habría aquí un debate entre clubes y selecciones, pero las únicas que levantaron algo este año fueron Portugal en la Liga de Naciones y México en su versión región 4 y en la Copa Oro, y no creo que nadie opine que el Tri fue el equipo que más brilló este año.

En cuanto a clubes, cuando un conjunto levantó seis trofeos en un año calendario, el debate se termina. No solo es lo que ganó el PSG de Luis Enrique, es que lo hicieron aplastando a todos en su camino. Se quedaron a un solo partido de conseguir algo único, perdiendo la final del Mundial de Clubes y con ello la chance de los siete títulos, pero de todas formas este quedará para la historia como uno de los más inesperados equipos que han hecho historia, y que por fin consiguió su primera Orejona cuando ya no tenían en sus filas a Mbappé, Neymar, Messi, Zlatan, Ronaldinho, Cavani, Di María o Beckham.

Pero no nos quita nada poder mencionar a los cuadros que sorprendieron, como el Napoli campeón de Italia; el Bolonia y su primera Coppa Italia en 51 años; el Crystal Palace que venció al City en la final de la FA Cup y luego al Liverpool en la Community Shield para alzar los primeros dos títulos en 101 años; el Stuttgart campeón de la Pokal dos años después de estar peleando por el descenso; o por supuesto el Chelsea campeón del mundo y de la Conference League, convirtiéndose en el equipo con más variedad de trofeos internacionales en el mundo.

Mejor jugador

Nuevamente debería haber poco debate, ¿no? El mismo jugador se llevó el The Best y el Balón de Oro, y fue también de los más inesperados de la historia. Quién diría que ese jugador fracasado y que pasaba más tiempo lesionado que jugando en el Barcelona terminaría conquistando todo un par de años después? Ousmane Dembelé, a su vez, entró en la muy selecta lista de 10 jugadores en toda la historia que han ganado al menos un Mundial, una Champions y un Balón de Oro.

Por momentos, para mí, fue todavía mejor Kvicha Kvaratskhelia en su propio equipo, pero el 110 fue quien se llevó todos los reflectores. Mbappé estuvo en, tal vez, su mejor versión, pero esta vino sin títulos. Cuando te vas al campeón de la Champions pero te vas goleado en cuartos, mientras el cuadro que dejas va y hace historia sin ti, no te hace ver muy bien.

Aplausos también a los que brillaron sorpresivamente, como Scott McTominay, Raphinha, Nico Paz, Declan Rice, Michael Olise o Viktor Gyökeres. Mención aparte merecen dos futbolistas: un Harry Kane que levantó su primer trofeo como profesional y se cansó de anotar con la camiseta del Bayern, superado solo por Mbappé como mejor anotador mundial del año.

El otro: Lamine Yamal, el joven de 18 años más controversial en mucho tiempo. Se burlan de él porque no ganó la Champions y quedó segundo en la votación del Balón de Oro, pero creo que ambas son cuestión de tiempo, además de que en menos de siete meses podría también estar levantando una Copa del Mundo.

También vale la pena nombrar a las dos leyendas más grandes tal vez en toda la historia de este deporte. Lionel Messi ganó la MLS, por fin, siendo campeón goleador y MVP de la liga, además de llegar a otra final de Leagues Cup, mientras “CR7” llevó a Portugal a otro trofeo internacional con una actuación estelar de su parte. Además, ambos terminaron en el Top 10 de goleadores del año a sus 38 y 40 años, respectivamente.

Mejor momento

Podría nombrar las primeras clasificaciones mundialistas de países como Curazao, Jordania o Cabo Verde; el partidazo 4-3 que nos dieron Inter y Barcelona en semis de UCL o la Europa League que levantó Son en su último partido como Spur, pero me quedo con el homenaje en Anfield a Diogo Jota y su hermano, en un duelo sumamente emotivo que acabó 4-2 favor Liverpool con dos goles dramáticos sobre la hora.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.