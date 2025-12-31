Conclusiones de la semana 17 de la NFLLlegamos a la última columna del 2025, y nos toca repasar la penúltima jornada en la NFL antes de los “playoffs”.

Historias paralelas

Es increíble lo mucho que se parecen Chicago y Nueva Inglaterra, y no solo por el frío. Ambos tomaron un mariscal en la primera ronda del 2021, no funcionó y tuvieron que hacerlo de nuevo tres años después. El primer año de este mariscal hubo flashazos pero fue, en general, un desastre, y terminaron corriendo a su “coach” y terminaron ganando cinco y cuatro partidos respectivamente.

Trajeron a alguien que no solo son genios tácticos, sino que revolucionaron toda la cultura de la franquicia y hoy son los máximos candidatos a coach del año. Tanto Ben Johnson como Mike Vrabel han probado su valor no solo en el giro radical en su primer año, sino también al ver cómo las franquicias que dejaron se vuelven un desastre (Detroit y Tennessee). Además, han cumplido con la regla “de último a primero”, pasando del sótano al título divisional en un año, y llevándose su división por primera vez desde 2018 (Osos) y 2019 (Patriotas).

Pero el cambio más importante ha sido en la evolución de sus pasadores, que pasaron de diamantes en bruto a estar entre los mejores de la NFL. Hoy Drake Maye es el candidato número 1 al MVP tras que Stafford perdiera el lunes, mientras Caleb tiene más regresos en el último cuarto en 2025 que victorias totales en 2024.

Tanto Pats como Osos probablemente terminarán como el número 2 de sus conferencias, y así como está de abierta la contienda, bien podrían reencontrarse en el Súper Domingo, 40 años después.

¿El Super Bowl en casa?

Creo que en todo el año no hemos hablado de San Francisco. Tras las lesiones de Bosa y Warren, y que Purdy se perdiera tanto tiempo, como que los habíamos desestimado como contendientes, pero ahora están a una victoria de no tener que salir de su casa hasta el 8 de febrero.

Si los 49ers vencen a los Halcones Marinos el sábado por la noche, increíblemente terminarán como el sembrado número 1 y solo deberán ganar dos partidos más en Santa Clara para volver a jugar ahí pero por el Super Bowl LX. No lo ganará, pero creo que Kyle Shanahan merece seria consideración para el entrenador del año, habiendo superado lesiones de sus dos defensivos más importantes (además de dejar ir otros dos en agencia libre), la lesión y el canje de sus dos receptores principales (Aiyuk y Deebo), así como el tiempo que se han perdido su mariscal y su futuro Salón de la Fama ala cerrada. Claro, parece que la estrategia en ocasiones es “tú dásela a McCaffrey y que él vea qué onda”, y que su calendario ha sido benévolo, pero de igual forma ser el número 1 de la NFC y ganar la división más difícil no es para cualquiera.

A su vez, no quiero dejar pasar que el equipo más sólido y el mejor mariscal del año, para mí, se tendrán que conformar con ser un comodín y probablemente acaben con las manos vacías. Los Carneros eran la escuadra más confiable, y ahora deberán ver cómo San Francisco y Seattle se baten por el Oeste y la semana de descanso el sábado por la noche.

El dato de la semana

Quién hubiera dicho que los problemas de Baltimore se acabarían si tan solo le dan el balón a su futuro salón de la fama. Después de haber borrado a Derrick Henry inexplicablemente en los últimos minutos de la derrota ante los Pats, John Harbaugh declaró que “le hubiera gustado usarlo un poco más”, como si no fuera él quien decide eso.

Bueno, lo contrarrestaron dándole 36 acarreos ante Green Bay, que aprovechó al anotar cuatro anotaciones y correr para 216 yardas. El dato: ese es el récord en los 68 años de historia de Lambeau Field, roto por un corredor que cumple 32 años este domingo.

Claro, falta saber más sobre la extraña “lesión” de Lamar Jackson, pero creo que aun sin él, los Cuervos deberían llegar a Pittsburgh el domingo en la noche, correr a más no poder con el “Rey Henry”, y así llevarse la victoria, la división y el pase a postemporada.

¡Hasta la próxima y Feliz Año Nuevo!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.