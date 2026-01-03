Preguntas a responder en este 2026Primera columna del año, y toca reflexionar sobre las dudas que se disiparán en este 2026 que apenas comienza.

¿Kylian o Lamine... o ninguno?

Casi como en la gloriosa época "CR7" contra Messi, los dos equipos más populares del mundo son llevados por estrellas que se roban los reflectores. Mbappé le ha robado todo el protagonismo a Vini, Rodrygo y Jude, y terminó el 2025 como el máximo anotador mundial, pero eso le valió para ganar cero títulos.

Por su lado, un joven de 18 años es el motor del Barcelona, y ya tiene la presión de ganar mundial y Champions el mismo año como si se tratara de un veteranazo. Antes de que el mundo se centre en Norteamérica, deberá definirse si La Liga y la UCL serán Blancas o Blaugranas.

Eso sí, equipos como Bayern, Arsenal, París, City o Inter bien podrían levantar la Orejona, pero la presión estará sobre los hombros de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

¿Es el año de Buffalo?

Entre hoy y mañana conoceremos a los 14 invitados a postemporada, pero si bien todos tienen ilusiones y casi todos tienen argumentos para levantar el trofeo Lombardi, solo hay un equipo para el que significaría un fracaso no jugar, por lo menos, el Super Domingo.

Los fans de los Bills tienen pesadillas con Mahomes, que los ha eliminado en cuatro de los últimos cinco años, pero esta ocasión no tendrán a su némesis en el camino (y para ese efecto, tampoco a Joe Burrow, el que los eliminó en la única otra ocasión). Sin embargo, es un hecho que tendrán que hacerlo como comodines, necesitando tres victorias de visitante para alcanzar su primer Super Bowl desde 1994. Su defensiva es más débil que otros años y no tienen tantas armas ofensivas, pero sí cuentan con el líder de la NFL en yardas terrestres y con el mariscal más temido de estos "playoffs".

Si Josh Allen no consigue ahora ser campeón... ¿cuándo sí?

¿Qué tan lejos llegará México en su Copa del Mundo?

Tuvimos la fortuna de un grupo bastante accesible, en el cual deberíamos avanzar primeros aun si no llegamos en la mejor forma. Pero de ahí a quedar entre los mejores ocho, como sí lo hicimos en el 70 y 86, hay dos partidos a matar o morir que deberemos superar, y ese es precisamente nuestro coco. México tiene nueve derrotas y solo una victoria en partidos de eliminación directa en mundiales, y las ocho últimas son de forma consecutiva.

Dentro de esta pregunta hay muchas más también por responder. ¿Quién será el arquero: Malagón o Rangel (¿u Ochoa?). ¿Quién será el capitán? ¿Será titular Morita? ¿Llegarán Santi, Huescas, Chávez y Chiquete? ¿Se mantendrá saludable Raúl? ¿Contaremos con Fidalgo? Todo eso deberá responderse antes del 11 de junio, cuando inicie la fiesta —y la presión de todo un país— en el renovado estadio Azteca.

La pregunta del millón... ¿quién ganará el mundial?

Cuando es año del evento más importante del mundo, este obviamente acaparará toda la atención. El favorito, para mí, debería ser España, ya que andamos con coincidencias del 2010.

Es básicamente el mismo equipo que ganó la Euro 2024 con un Yamal más maduro y todavía más defensas. No son imbatibles ni mucho menos, pero mi dinero a cinco meses del macro evento estaría puesto en que la Roja levanta la segunda.

El talento está en Inglaterra, aunque no nuestra confianza. Han estado muy cerca en cuatro eventos seguidos, y ahora tienen un mejor DT en Tuchel, pero sigo sintiendo que serán pechos fríos como siempre.

Sabemos que Mbappé se transforma en mundiales, pero creo que Francia llega algo cansada y con menos talento que antes. Alemania y Brasil han mejorado un poco tras sus crisis, pero sus argumentos son más del lado de la historia que del presente.

Y luego están las dos leyendas en su último baile. Si yo fuera Messi no iría al mundial, pero él buscará el bicampeonato a sus 39 años con una peor Argentina que la del 22.

Cristiano llegará con 41 y como el protagonista de una Portugal goleadora, y que a nadie sorprenda si uno de los dos termina llevándose toda la gloria.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.