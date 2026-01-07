Conclusiones de la temporada regular de la NFLAsí de rápido terminó la campaña, y antes de dar paso a los “playoffs”, repasemos lo que nos dejó este 2025.

Muchas dudas por responder

Llegó el lunes negro y no tuvo piedad. Atlanta, Las Vegas, Arizona y Cleveland se quedaron sin “coaches”, y sumados a Titanes y Gigantes, son seis equipos sin rumbo que buscarán entrenador en las próximas semanas. Lo de los Cafés es inexplicable, ya que Stefanski fue “coach” del año dos veces y rompió una racha de casi 30 años sin victorias en “playoffs”, y estoy seguro que encontrará trabajo muy pronto. Los Raiders fueron la mayor decepción de todas, dejando el proyecto Pete Carroll en debut y despedida y oficialmente están en el reloj para la selección número 1 del próximo “draft”, la cual debería ser el pasador ganador del Heisman, Fernando Mendoza.

Tanto Cardenales como Delfines deberán decidir qué hacer con sus mariscales chaparritos y con contratos exorbitantes, ya que ni Murray ni Tua jugaron en las últimas jornadas y sus futuros están en otros lados.

¿Qué pasará con John Harbaugh en Baltimore? Pasar de favorito al Super Bowl a marca perdedora y sin “playoffs” debería ser suficiente para correrlo, en especial cuando son ya 17 años y la relación está muy desgastada, en especial con Lamar Jackson.

¿Se retirará Travis Kelce? ¿Volverá Burrow a tener ganas de jugar? ¿Qué harán los Vaqueros con las selecciones que recibieron por Micah? ¿Se quedará JJ McCarthy como titular en Minnesota? ¿Y Shough en Nueva Orleáns? ¿Y Dart en la Gran Manzana?

Todas esas dudas deberán responderse en esta larga temporada baja, la cual ya inició para 18 equipos desde el domingo pasado.

Las tendencias

Si a “playoffs” quieres llegar, en primera ronda un mariscal debes tomar. De los 14 equipos que siguen vivos, 12 tienen pasadores tomados en primera ronda (aunque sea por otros equipos), e incluso cuatro fueron 1 global (Caleb, Young, Trevor y Stafford).

Solo Hurts, tomado en segunda ronda, y la excepción a la regla, Brock Purdy a.k.a. “Mr. Irrelevant”, no cumplen con esta máxima, y eso que otros pasadores que usualmente están en estas instancias como Mahomes, Lamar, Burrow, Goff o Mayfield no lograron meterse, y todos son también de primera ronda. Y esa es la pequeña gran diferencia con los equipos que se quedaron fuera; si tienes a tu mariscal del futuro, ya tienes al 50 % del camino transcurrido. Incluso si no tiene mucha experiencia, no importa: es la primera vez en la historia que los mariscales de los sembrados 1 y 2 de cada conferencia tienen cero victorias en “playoffs”. De hecho, solo Rodgers (11) tiene más triunfos en postemporada (y eso que el último fue hace cinco años) que Darnold, Caleb, Young, Love, Nix, Maye, Lawrence, Stroud y Herbert… juntos (cuatro).

Mientras tanto, algo increíble sucedió en las divisiones: solo un equipo repitió como campeón divisional del 2024 al 25, y ese tuvo que romper una racha de más de 20 años sin que eso pasara en el Este de la NFC. Así es, solo Filadelfia es bicampeón divisional, mientras equipos como Osos o Pats pararon de últimos a primeros, y otros como Jaguares, Broncos y Panteras fueron de terceros a campeones. Esto sí, es algo nunca antes visto en la historia de la NFL.

No tenemos espacio para dar la previa de cada duelo de la ronda Comodín, pero sí puedo darles mis pronósticos. Muy favoritos: Carneros y Pats. Deberían avanzar pero no me sorprendería si pierden: Osos y Texanos. Darán la sorpresa de visitantes: Bills y 49es.

Se viene un espectacular fin de semana, y así comienza el camino al super domingo 8 de febrero en Santa Clara con Benito Martínez como animador principal.

El dato del año

Por primera vez desde 1933, un equipo de la NFL no consiguió una sola intercepción en todo el año. Claro, en aquel entonces había 10 equipos, pasar el balón era una locura y los jugadores fumaban entre jugadas.

Así de histórico y ridículo fue el 2025 de los Jets, “logrando” algo que no volveremos a ver en nuestras vidas.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.