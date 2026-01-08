Qué nos han dejado las últimas semanas en el Futbol europeoEntre todo el repaso del 2025 y la previa del 2026, ha quedado rezagado todo el traqueteo desde la columna más reciente, y vaya que ha habido mucho.

Oportunidad de empleo en Reino Unido

Pese a que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en su primer año en el oeste de Londres, y que tenía contrato hasta 2029, el mero día de año nuevo decidieron darle las gracias a Enzo Maresca.

Ese es el modus operandi del Chelsea: poco importa quién te hace campeón, una mala racha te costará el trabajo. Así pasó con Mourinho en 2007 (había sido bicampeón de la Premier un año antes), con Avram Grant en 2008 tras casi ganar la UCL (no volvió a dirigir otro partido), con Di Matteo el campeón de su primera Orejona en 2012 (corrido menos de seis meses después), con Benítez el campeón de Europa League en 2013 (no volvió a dirigir otro encuentro), con Tuchel el de la segunda Orejona en 2022 (un año después) y ahora con el italiano Maresca pese a que los Blues están a dos puntos de zona de Champions.

En su lugar quedó el revolucionario Liam Rosenior, quien hizo maravillas con el Strasburgo pero sin levantar un título. Apenas este lunes, otro gigante inglés también corrió a su DT, aunque este mucho menos exitoso: Ruben Amorim fue una bocanada de aire fresco tras el terrible paso de Ten Hag, pero resulta que el portugués fue aún peor.

El United iba sexto en la Premier, igualito que Chelsea, pero como los Red Devils no levantan (frase repetida un millón de veces desde 2013) era hora de buscar otro timonel. En su lugar quedó, por lo pronto, el exjugador Darren Fletcher, pero quien suena para quedarse es, irónicamente, Enzo Maresca.

Agreguemos a Wilfried Nancy, entrenador del año de la MLS en 2024 pero que duró menos de un mes en el Celtic Glasgow tras perder seis de ocho partidos dirigidos. Si alguien tiene un título de DT por ahí guardado, podría aplicar a alguna de estas vacantes.

En curso de colisión

Pues parece que, otra vez, el Real Madrid y el Barcelona se pelearán por un título español, tal como lo han hecho casi en cada ocasión por varios años. El Barça, con un cuadro algo alternativo, pudo vapulear sin piedad 5-0 al Bilbao en un partido liquidado antes del minuto 40.

El Atleti podría hoy arruinar el plan anual de tener un clásico extra en Arabia Saudita, pero con todo y la ausencia de Mbappé lo dudaría mucho. Cabe recordar que todo esto es un plan maquiavélico de Tebas para tener otro Real Madrid-Barcelona que defina un título, y poco falta para que lo aplique también en la Copa del Rey.

Antes era a un solo duelo, en suelo español, entre el campeón de Liga y el de Copa, y solo de vez en cuando era un clásico. Ahora van cuatro años seguidos que se encuentran Blaugranas y Merengues en este bodrio de cuadrangular, el cual representa todo lo malo del Futbol moderno: quitarle la oportunidad a los fans locales, dársela a los petrodólares, y priorizar a los dos equipos que mueven todo por encima de los demás.

Toda la presión

Regresando al Futbol inglés, justo hace rato vi una publicación de fans del Arsenal “burlándose” del Chelsea porque, desde que Arteta es DT de los Gunners (diciembre 2019), los Blues han tenido ya nueve entrenadores distintos.

Claro, la diferencia es que en ese periodo los de azul han levantado casi cada trofeo internacional posible, siendo la única excepción la Europa League… que ganaron en verano 2019 sobre el mismo Arsenal.

Pero las estrellas se están alineando: con los dos empates seguidos del City y la goleada que ellos mismos le propinaron al Aston Villa, hoy Arsenal es más líder que nunca de la Premier, con cinco puntos de ventaja y un partido menos ya comenzada la segunda mitad de la campaña. Claro, hoy deben vencer al único equipo que los pudo vencer entre agosto y noviembre: Liverpool. Es un duelo crucial para ambos en el Emirates, y que podría poner todavía más a los Gunners encaminados a ganarlo todo… si dejan de ponerse el pie.

