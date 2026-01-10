Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoEs jornada de clásicos y copas, y el Futbol en 2026 ya se puso en marcha.

Un clásico más

Como lo adelantamos aquí el jueves, nuevamente Real Madrid y Barcelona pelearán por un título. Los Merengues vencieron sin despeinarse demasiado a su segundo máximo rival, el Atlético, con pleito incluido entre Simeone y Vinicius, y ahora intentarán vengarse este domingo de los tres trofeos que le ganó su máximo rival la temporada pasada.

En la 24-25 el Barça ganó tres trofeos, y en todos fue por encima del Madrid, comenzando hace justo un año en la Supercopa. Es cierto, los Merengues ganaron el último compromiso, pero ahora será sin Kylian Mbappé. Pese a que algunos dicen que juegan mejor sin él, la realidad es que sí lo necesitarán a la hora buena y que es ridículo pensar que están peor con su mejor jugador en cancha.

Por parte del cuadro Culé, Lamine Yamal ya debería estar de regreso para el domingo, y creo que eso, más la ausencia de Mbappé, y cómo han jugado ambos equipos desde el último Clásico en octubre, ponen como ligero favorito a los Blaugranas para seguir la racha de títulos ganados sobre su máximo enemigo.

El Robin Hood del Calcio

Aquí hemos alabado el trabajo de Allegri con el cuadro Rossoneri, en especial tras la desastrosa temporada pasada y los problemas que ha tenido con sus delanteros (incluyendo a Santi Giménez, quien parece se va a quedar en Milán pero sin jugar por un buen tiempo).

Sin embargo, la plantilla sigue siendo limitada, comandada por un Modric de 40 años y esperanzados en el fichaje de Niclas Fullkrug, y está pasando algo sumamente extraño.

Tras su agónico empate del jueves ante la Genoa de un brillante Johan Vásquez, con gol en tiempo de compensación de Leao y un penal fallado de los Genoveses al minuto 100, el Milan ha firmado una rarísima racha sin poder ganarle a los rivales de la parte baja de la tabla. Además de la Genoa, tampoco pudieron vencer al Sassuolo, Cremonese, Parma ni al colero Pisa.

Sin embargo, Il Diavolo no ha perdido con ni uno de los nueve de arriba, venciendo a Inter, Napoli, Roma, Lazio y Bolonia y empatando con la Juve y Atalanta. El Milan realmente es el Robin Hood de la Serie A, tomando punto de los ricos para regalárselos a los pobres. Muy noble, pero de poco les servirá al final de la campaña.

¿Se define la Serie A?

Hablando del Futbol italiano, este domingo también se juega el duelo entre los dos máximos candidatos a campeón y quienes se han repartido los últimos tres títulos. El Napoli de Conte busca defender su Scudetto, pero el inesperado empate que rescataron ante Hellas Verona los puso ya cuatro puntos rezagados de los Nerazzurri, que suman seis victorias en fila en Serie A.

Tanto Milan como Roma o Juventus tienen algunos argumentos para alzar la mano, pero desde inicios de temporada sabíamos que este título está entre Il Biscione y los Napolitanos, y este duelo en el Giuseppe Meazza será un parteaguas para ambas partes.

¿El salvador?

Parece que Luis Enrique no renovará con el PSG, algo comprensible ya que ya ganó todo en París, y hay un equipo de rojo muy interesado en sus servicios. Se trata del Manchester United, que parece se quedará con puro interino en los próximos cinco meses y esperará a que el ex-DT del Barça, la Roma y la selección española decida hacerle competencia a Pep Guardiola en la misma ciudad y busque despertar a un gigante que está dormido desde 2013.

Algo que no pudo hacer ni Moyes, ni Van Gaal, ni Mourinho, ni Solskjaer (quien parece que volverá de forma interina, otra vez), ni Rangnick, ni ten Hag ni Amorim ni todos los demás interinos. Nadie ha hecho de los Red Devils ese equipo temido en Europa desde que se fue Sir Alex Ferguson, pero si alguien puede hacerlo es precisamente Luis Enrique.

Den por perdida esta campaña, porque por un DT así vale la pena esperar y no amarrarte a otro futuro fracaso. ¿Habrá llegado el salvador a Old Trafford?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.