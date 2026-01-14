Conclusiones de la ronda comodín en la NFLAntes de comenzar, quiero recordarles que le atiné a todos los partidos de la ronda comodín. Seis de seis, y vamos por más.

El drama los alcanzó

El rey ha muerto. No habrá bicampeón este año tras otro colapso de las Águilas. No fue tan marcado como el de 2023, pero sí es más dramático y predecible. En cuatro meses no le anotaron 20 puntos a ni un equipo bueno… y fueron eliminados anotando 19. En todo el año su ofensiva se apagó por varios cuartos… y pasaron de anotar 13 puntos en los primeros 21 minutos, a solo seis en los últimos 39, incluyendo cuatro tres y fuera. Ah, y todo el año se quejó AJ Brown como la princesa que es… y adivinen qué pasó, se volvió a pelear con Sirianni, quien tampoco sabe manejar el vestidor y terminó por borrarlo cuando más lo necesitaban.

Las Águilas iban invictas como locales en postemporada bajo Sirianni, y enfrentaban a un equipo sin sus dos mejores defensivos y que perdió al alma de la ofensiva en pleno partido, con la ruptura del tendón de Aquiles de George Kittle. Una devastadora derrota… que vimos venir desde hace tiempo.

Un veterano contra todos

Con la eliminación de Rodgers (y su posible retiro) queda solo un mariscal que sabe cuánto pesa el trofeo Lombardi. Solamente Matt Stafford ha ganado un Super Bowl, y solo Purdy además ha jugado en uno. Siete pasadores buscando su primer anillo, y es un hecho que alguien de la AFC debutará en el super domingo. Josh Allen es la opción lógica, y los Bills son favoritos pese a que deberán ganar dos veces más como visitantes, pero creo que los otros tres pasadores (Nix, Maye y Stroud) están apoyados por mejores defensivas.

Del otro lado, Caleb Williams está emergiendo como el mariscal que prometía ser en USC, logrando (sin exagerar) el triunfo más importante para Chicago desde hace 40 años y eliminando a su rival acérrimo por primera vez desde que bombardearon Pearl Harbor. Mientras tanto, los Halcones Marinos han llegado al Super Bowl cada vez que hubo un cambio de Papa y obtuvieron el sembrado 1, y si Darnold logra ser más que un manejador de partidos, esa tendencia seguirá.

Es altamente probable es que un nuevo pasador sea campeón, pero hoy sigo viendo a Carneros como el equipo más completo.

Los pronósticos

Si me hicieron caso la semana pasada hubieran ganado bastante en un parleicito, y ahí les va el de esta ronda divisional. Primero, Buffalo ya eliminó a Denver el año pasado en casa, y ahora repetirá la dosis de visita. La razón: la diferencia entre mariscales.

Segundo, el que más dudas tengo. San Francisco no es eliminado antes del campeonato de conferencia en todo este milenio, pero creo que las lesiones y la localía de Seattle serán demasiado para ellos.

En domingo, los Pats lucharán por anotar puntos ante la mejor defensiva de la NFL, pero aun así avanzan en un duelo defensivo. Por último, otro visitante: la maravillosa historia de los Osos termina aquí a manos de LA.

Patriotas vs Bills y Halcones Marinos vs Carneros, mi domingo de campeonato. Nada mal, ¿no?

El dato de la semana

Creo firmemente que Pittsburgh está en el peor escenario posible, en ese limbo donde no eres malo y no puedes tener buenas selecciones del draft o reestructurarte, pero tampoco eres bueno como para ser campeón. De hecho, parecen estar muy conformes con no tener campañas perdedoras, llegar a veces a “playoffs” y ser aplastados a la primera, sin un plan de mariscal a largo plazo.

El dato de la semana es demoledor: los Acereros tienen siete derrotas seguidas en postemporada, la más larga de su franquicia por mucho y a solo dos del récord histórico (de los Leones empezado en 1991 y roto en 2023).

Lo terrible del asunto es que ni una de esas siete derrotas ha sido pareja, y en todas la cortina de acero ha comenzado oxidada. El marcador combinado del primer cuarto en los últimos seis partidos: 3-73. Pero ánimo, que Mike Tomlin renunció ayer, y Pittsburgh tendrá apenas su cuarto entrenador en 57 años.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.