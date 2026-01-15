Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoCasi todo el drama del fin de semana se pintó de blanco, en un movimiento inesperado y polémico en Madrid.

Xabi fue peor que Xavi

Tanto se burlaron los Madridistas de la etapa de Xavi Hernández en el banquillo Culé, que la etapa de Xabi Alonso terminó siendo mucho más corta y con muy pocas alegrías. Solo siete meses estuvo al frente el que hiciera historia con el Bayer Leverkusen, y terminó levantando cero títulos. En su defensa, solo pudo haber levantado el Mundial de Clubes y la Supercopa de España, pero las derrotas que costaron la eliminación —el 4-0 ante el PSG y lo del domingo en Arabia—, son lo que le terminó costando el puesto… principalmente.

Creo que, en gran parte, fue la gestión del vestidor (o falta de) lo que condenó la muy breve era Alonso, en particular con Mbappé. El francés se la pasa lesionado cuando quiere, se pierde un partido contra el City y a los tres días es titular contra el Atlético San Pancho. La tensión entre el 10, las demás estrellas del equipo y el entonces DT era palpable, en especial porque se supone que llegó a poner orden en el vestidor tras la era Ancelotti, y terminó saliendo mucho peor.

Si me preguntan, creo que solo por los resultados deportivos es demasiado apresurado, porque los Merengues iban segundos en La Liga, cuatro puntos debajo del Barça, y séptimos en la Champions, con altas chances de calificar directo.

Sin duda, los temas extra cancha fueron los que pesaron más en esta decisión, y ahora será Álvaro Arbeloa, uno de los “becados” por tantos años como jugador, el que tomará su lugar de forma interina.

Por último, si ahora salió que Jurgen Klopp es la obsesión de Florentino, ¿por qué no fue por él desde un principio?

¿Y la Supercopa cómo estuvo?

Entre todo el drama posterior, el triunfo Blaugrana quedó algo en el olvido. Ese 3-2 nos recordó mucho a los Clásicos del año pasado, en donde había muchos goles pero siempre eran más de los Culés que de los Merengues. El gol de triunfo de Raphinha fue algo fortuito, pero creo que el triunfo fue justo por quien tuvo más llegadas, aunque Joan García se vistió de héroe en los minutos finales.

Con este triunfo se cumplen dos hitos: el Barça le ha ganado ya tres finales seguidas a su acérrimo rival por primera vez en la historia; y Hansi Flick, entre el Bayern y ahora en Barcelona, ha ganado nueve de nueve finales posibles como entrenador.

El dato: es la primera vez, desde que se hace este esperpento de torneo en Arabia Saudita, que el actual campeón de La Liga termina como campeón de la Supercopa. Futbol moderno, ¿o no?

Se calienta la cima

La liga más entretenida recientemente es la italiana. El duelo que tanto presumimos aquí entre Inter y Napoli terminó en un justo 2-2 que abrió las oportunidades de los que vienen abajo.

La Juve ganó 5-0 y suma ya 13 de sus últimos 15 posibles, y por fin ha encontrado algo de estabilidad con Spalletti, subiendo al cuarto puesto y poniéndose a tiro de piedra del actual campeón. El Milan no aprovechó ante la débil Fiore el domingo, pero podría retomar el subliderato con un triunfo ante el Como de Fábregas hoy.

La Roma de Gasperini tampoco descansa, también ganando y quedándose entre la élite. Con su cerrado triunfo sobre Lecce, los Nerazzurri se han despegado más en la Serie A, pero actualmente solo un punto separa al lugar dos del cinco.

El Calcio no será la mejor liga del mundo ni de cerca, pero la carrera por el Scudetto será la más entretenida.

Otra leyenda al rescate

En Old Trafford nomás no aprenden. Desde que se fue Ferguson han intentado interinatos de sus exleyendas varias veces, y ninguno ha funcionado a mediano o largo plazo. Ryan Giggs, Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, y recientemente Darren Fletcher.

Ahora anunciaron a Michael Carrick, parte de ese legendario tricampeón de la Premier, como el interino hasta que acabe el año (y los salve Luis Enrique). No esperen mucho del United hasta después del Mundial.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.