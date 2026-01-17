Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoDerbis, fracasos y mucho drama en el Futbol de clubes nos ha traído esta semana.

La era “cono” empieza mal

Primer partido, primer fracaso. Todavía seguía recogiendo sus cosas Xabi Alonso cuando Arbeloa ya logró la mayor humillación Madridista de la temporada. Si corrieron a Alonso por perder en la final de la Supercopa (una donde no tenían nada que hacer porque no ganaron nada el año pasado), ¿qué debería pasar con Álvaro tras ser eliminado en Octavos de la Copa del Rey contra el muy humilde Albacete?

Lo “in promptu” del despido de Xabi terminó costándole otro trofeo a los Blancos, y ahora solo les queda remontar los cuatro puntos ante el Barça en La Liga o, más probable, alzar la 16. Lo peor, es que le aplicaron la del espíritu de Juanito al equipo Merengue, con triunfo dramático sobre la hora. Si bien tenían varios suplentes, hasta la banca del Real Madrid cobra mucho más que todos los del Albacete juntos, y no se puede definir como algo menos que un fracaso.

Parece que, al igual que el United, en Madrid solo están pensando en la próxima temporada, y en específico en dos nombres que han sido sus verdugos en el pasado: Jurgen Klopp y Erling Braut Haaland. Es un sueño guajiro, y deberán replantear muchas cosas sobre la plantilla actual para que en verdad funcione, pero todo indica que ese es el plan de Florentino: juntar a los dos mejores futbolistas del planeta tal como en la era de los Galácticos.

Un Derby algo triste

El mejor partido del fin de semana que nadie va a ver. Hoy a las 6:30 de la mañana se disputa del Derby de Manchester, donde los Red Devils llevan ya cuatro sin perder ante los de Guardiola, pero llegan con un DT interino y con prácticamente cero posibilidades de ganar algo por primera vez en casi nueve años.

Los Citizens no pueden dejar que los Gunners se les escapen, actualmente seis puntos arriba, mientras los Red Devils solo esperan meterse a la Conference y esperar que Luis Enrique los rescate. Bonito duelo para desmañanarse.

Una gran final intercontinental

No le hemos puesto mucha atención a la Copa Africana, pero qué gran torneo ha sido. No hemos tenido partidos de muchos goles o entretenidos, pero el drama no ha faltado. Salah sigue maldito con Egipto, quien es el máximo campeón del torneo pero que no ha podido alzarlo con Mo en cinco intentos. Cayeron contra el mismo rival que les ganó en penales la final del 2021, y quien ya es una potencia africana: Senegal.

Los Leones de la Teranga, llenos de estrellas como Mané, Koulibaly, Mendy, Gueye y Nicolas Jackson buscan mañana su segunda estrella, y lo harán contra el local y favorito.

Marruecos está probando que no fue ninguna coincidencia convertirse en el primer africano en jugar una semifinal de Copa del Mundo en 2022, y con la misma base (Hakimi, Bono, Mazraoui) más Brahim Díaz buscarán su primer título en 50 años.

Un verdadero partidazo entre dos caballos negros del próximo mundial, y además los Leones del Atlas buscarán ganarlo todo como locales.

Un vistazo a la Champions

Después de más de un mes regresa la UCL con la penúltima fecha, y la lucha por boletos directos está muy interesante. El duelo que más llama la atención, sin duda, es entre dos semifinalistas del año pasado: Arsenal pondrá a prueba su marca perfecta de visita en el Giuseppe Meazza ante un Inter que ganó sus primeros cuatro y perdió sus siguientes dos pero desde entonces ha arrasado en la Serie A.

El Madrid de Arbeloa (sigue siendo raro escribirlo) recibirá al Mónaco de Pogba para asegurar el pase directo, mientras el Barça tendrá su partido más accesible cuando visite al Slavia Praga que aún no gana un partido.

Los Juve-Benfica, Marsella-Liverpool, Spurs-Dortmund y Copenague-Nápoles tendrán implicaciones directas en quién califica directo, quién se va a la repesca y quién se queda fuera de cara a la última jornada, a jugarse toda a la misma hora una semana después (aprende algo, Liga MX).

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.