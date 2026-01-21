Conclusiones de la ronda divisionalAhora “solo” le atiné a tres de cuatro, con mi única mala siendo Buffalo cayendo en tiempo extra.

Difícil, pero necesario

Golden State, 2014. Mark Jackson ha hecho renacer a los Warriors que llevaban todo el milenio dando pena. Con un joven Steph Curry como estandarte, llevaban algunos años buenos pero sin ganar nada. En Oakland tomaron una decisión drástica: gracias, Mark, por reinventar este equipo, pero necesitamos algo más. Entra Steve Kerr, y Golden State llegó a las siguientes cinco Finales de la NBA.

Eso es lo que esperan hacer en Buffalo. Sean McDermott los regresó a “playoffs” después de 18 años, llegando en ocho de nueve años que pasó en el norte de Nueva York. Los Bills estaban tan ansiados de protagonismo que perder en la ronda divisional no era un problema… hasta que lo fue. Solía tener la “excusa” llamada Mahomes, argumentando que si el número 15 no existiera, la dinastía de esta década sería la de los Bills.

Pero cuando ni Patrick, ni Lamar, ni Burrow están en postemporada, y ni así llegas siquiera al Campeonato de Conferencia, es para deprimirse. Si bien mucha culpa la carga el propio Josh Allen, quien tuvo cuatro pérdidas de balón (incluyendo el “fumble” más estúpido que he visto en mucho tiempo y una polémica pero muy clara intercepción), la constante en cada eliminación ha sido que los Bills muestran su peor versión defensiva cuando más importa: en seis derrotas en “playoffs” con Allen, han permitido 33.5 puntos por encuentro, algo inaguantable cuando tu “coach” es un “experto” defensivo.

Tal vez esto es lo que necesitaban: darle las gracias a quien los regresó al protagonismo, pero buscar por fin a quien los lleve a la tierra prometida.

Guarden su chequera

CJ Stroud ha logrado algo histórico: cinco intercepciones y cinco balones sueltos en unos mismos “playoffs”. Ah, y lo hizo en solo dos partidos. Apestó contra Pittsburgh, y fue la razón principal de su derrota en Foxboro. Yo, y muchos otros, lo hubieran sentado al medio tiempo tras tirar cuatro intercepciones y hubiera metido a Davis Mills, con quien se fueron 3-0 este año.

La cuestión es que entrará en su cuarto año, y es cuando a los mariscales franquicia le dan los millones. En su año de novato fue espectacular, pero en los siguientes dos, pese a quedar exactamente en el mismo lugar, ha sido de malo a mediocre.

No veo ninguna prisa en pagarle, en especial porque tienes a la mejor defensa de la liga y no necesitas gastar la mitad del presupuesto en un pasador que te pierde partidos.

Los pronósticos

Ahora sí, se viene el domingo de campeonato. Si hay un equipo al que los Pats llaman sus padres en la AFC, ese es Denver. De cuatro veces que Brady los enfrentó en postemporada perdió tres, todas ellas en la altura de Colorado.

Es muy triste la lesión de Bo Nix, en especial porque dio un partidazo y superó con creces a Allen, pero la estrella de los Broncos sigue siendo la excelente defensiva, línea ofensiva y esa ventaja de localía. Aun así, creo que viene la venganza de 2005, 2013 y 2015, y los Pats, que han ganado holgados pese a que Maye no ha jugado bien, jugarán su Super Bowl número 12.

Mientras tanto, el capítulo III de Carneros-Halcones Marinos pinta espectacular. Seattle tiene mejor defensiva y la ventaja de jugar en casa, pero LA tiene el mejor mariscal, entrenador y talento ofensivo.

Los Carneros ganan de visita y buscarán su propia venganza ante los Patriotas en casa de su acérrimo rival.

El dato de la semana

Para echarle más sal a la herida: los únicos equipos que han ganado un partido de “playoffs” por seis o más años seguidos son: los Vaqueros de Aikman, los Pats de Brady, los Jefes de Mahomes y los Bills de Allen. Los tres primeros tienen tres Super Bowls cada uno durante esa racha… ¿Buffalo? Ni siquiera ha jugado en uno.

Otro dato: solo dos entrenadores en jefe siguen con su equipo en la AFC de la temporada 2022: Andy Reid… y Zac Taylor. El peor entrenador del norte fue el único que no perdió su chamba este mes.

