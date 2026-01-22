Conclusiones de la J7 en la Champions LeagueTerminó la penúltima jornada en esta fase de liga, y dejó la mesa puesta para una excelente jornada definitoria la próxima semana.

Una manita del hermanito

Indudablemente hay clubes hermanos en el Futbol (y no porque tengan el mismo dueño). Así como Águilas y Rojinegros en México, Inter y Lazio en Italia, o Sporting de Gijón y Betis en España, así se podría decir del Real Madrid y su pequeño hermano en el pequeño principado, que incluso los felicita cada aniversario.

El Mónaco ha sido tanto una cantera como un basurero para los Merengues.Entre los que han vestido la Blanca y la Blanquirroja están: James Rodríguez, Coentrao, Carvalho, Morientes, Fabinho, Diarra, Adebayor o Saviola, además de actualmente Tchouameni y, por supuesto, Kylian Mbappé.

Pues ahora les echaron una mano al no oponer resistencia alguna el martes en el Bernabéu. Si bien Arbeloa ya había obtenido su primer triunfo el sábado ante Levante, la presión se bajó bastante con la derrota del Barça, que los dejó a un punto en La Liga, y con este aplastante 6-1 que ya prácticamente los clasifica directo en esta Champions. ¿Quién no quisiera un hermanito así?

Marca perfecta

Nadie le quitará el liderato a los Gunners, y nadie puede dudar que se lo han ganado. Así como el año pasado Liverpool ganó sus primeros siete juegos y pudo descansar en la última jornada y aun así quedarse el primer lugar, este Arsenal lleva marca perfecta, con muchas chances de ganar 24 de 24 puntos cuando reciba al Kairat en el Emirates.

Además, lo han hecho goleando al Atlético de Madrid; venciendo al Bayern y rompiendo su récord; y ahora superando claramente al actual subcampeón y en su casa. El 1-3 sobre Inter en el Giuseppe Meazza demostró que realmente están para ganarlo todo, pero que lo importante es que den su mejor versión en abril y mayo y no ahora, tal como le pasó a los Reds el año pasado.

Claro, creo que muchos fans de los Gunners firmarían ganar la Premier por primera vez en 22 años aun si no levantan la Orejona, pero en este momento son favoritos para ganar ambas.

Semana para el olvido

Pocos tuvieron una peor semana que Pep Guardiola. Perdieron el Derby de Manchester ante un equipo que estrenaba DT, alejándose siete puntos del liderato, y ahora fueron hasta el círculo ártico para dar pena.

El humilde Bodo/Glimt, con estadio de 8 mil personas y que ha jugado la mayoría de sus 109 años en la segunda división de Noruega, le estaba pegando un baile en el primer tiempo al poderoso Manchester City. Un 3-0 que les dio chance de relajarse y hasta permitir un descuento ya en la segunda parte, y que seguramente forzará a los Citizens a jugar una ronda extra de eliminación.

Lo peor: el Balón de Oro 2024, Rodri, recibió dos amarillas idénticas y muy tontas en un minuto, y no estará en su duelo crucial ante Galatasaray. Lo menos peor: al menos están reembolsando a sus pocos fanáticos que viajaron al Polo Norte para ver esta debacle.

Lo que se viene

Una de las mejores ideas que tuvieron con ese nuevo formato es la increíble última fecha, todo a la misma hora, el próximo miércoles. Solo Arsenal y Bayern han asegurado su pase directo, mientras Real Madrid, Liverpool y Spurs están casi dentro. Son ocho equipos empatados con 13 puntos, entre ellos un Barça que vino de atrás dos veces para ganar en Praga, un PSG, City y Atlético que desaprovecharon sus partido de esta fecha y los sorpresivos Newcastle, Sporting y Atalanta; así como Inter (tres derrotas seguidas) y Juventus (tres victorias seguidas) justo un punto detrás.

Del otro lado, solo cuatro escuadras se quedaron sin oportunidad alguna, y todavía hay ocho que hoy están fuera (como el Benfica de Mourinho o un Ajax que perdió sus primeros cinco y ganó los siguientes dos) que todavía tienen chance en la última fecha.

No subestimen la ronda extra de juegos; recuerden que el PSG salió de ahí el año pasado y terminó levantando un sexteto.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.