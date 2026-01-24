Entre aburriciones, clásicos y escándalosJugó México, aunque pocos se enteraron; se viene un gran fin de semana en Europa y un escándalo podría manchar el Mundial 2026.

Infumable

Muy poco por rescatar del “triunfo” de México sobre Panamá. Pararon la Liga MX para hacer amistosos que de poco nos servirán, ya que la mayoría de estos jugadores no estarán en la convocatoria final del verano. ¿Brian Gutiérrez? ¿Eduardo Águila? ¿Kevin Castañeda? ¿Iker Fimbres? ¿Richard Ledezma? ¿Denzell García? ¿De verdad alguien piensa que alguno de ellos irá al mundial?

Creo que hasta podemos ir descartando a Berterame, ahora en el Inter Miami, y sin él realmente hubo muy pocos jugadores de campo que aprovecharon este “amistoso” ante una Panamá con ausencias.

Sí, ganamos, pero fue con un autogol muy fortuito y tras ya haber jugado 93 minutos espantosos. Ahora, ante Bolivia el domingo, quisiéramos ver algo más de riesgo, de atrevimiento, y también quisiéramos ver a la “Hormiga”, a quien solo vimos los últimos 20 minutos.

Por lo menos ya rompimos la racha de seis sin victoria, pero esta fecha FIFA improvisada no nos servirá de mucho más.

Trifecta de clásicos

Veo tres grandes partidos en esta jornada europea, y ninguno involucra al Real Madrid o al Barça. En la Premier, este domingo, el Manchester United, que ha revivido con Carrick tras ganar su derby, jugará el clásico de Inglaterra ante el actual líder y el equipo con mejor forma del mundo.

Arsenal no ha aprovechado necesariamente lo que ha pecheado el City últimamente, quienes no han ganando ninguno de sus últimos cinco encuentro, gracias a que los Gunners empataron sin goles ante Liverpool y Nottingham, pero este duelo es crucial para ambos.

Arsenal no tendrá nuevamente un rival del top seis de la tabla hasta abril, y para entonces podría ya casi haber amarrado su primera Premier sin Wenger. Mientras tanto, los Red Devils están a un punto de zona de Champions, algo que será vital en su reestructuración.

Mientras tanto, en Italia, todos los que siguen al Inter se enfrentan entre sí. La Juve tuvo una dolorosa derrota ante Cagliari, y ahora reciben al actual campeón. Lo curioso: el DT del Napoli, Antonio Conte, fue tricampeón de la Serie A con la Vecchia Signora, mientras el actual DT Bianconero, Spalletti, hizo campeón al Nápoles hace tres años.

Por su parte, el sublíder Milan visitará a la Roma que recuperó el cuarto lugar, y nadie ha tenido mayor repunte del año pasado a este que los de Massimiliano Allegri. Ninguno tiene margen de error, en especial con un Inter que no desinfla.

P.D.: Tal vez asista al renovado Camp Nou, y les avisaré qué tal quedó y cómo se vive el Barça-Oviedo la próxima semana.

Un escándalo

Como ya vimos hacia la última fecha de la UCL el jueves, ahora quisiera hablar de la dramática final de la Copa Africana. Senegal terminó levantando el título y negándole a Marruecos campeonar en casa y por primera vez en 50 años, pero siempre me quedará un sabor amargo con este encuentro.

El contexto: hubo dos decisiones arbitrales muy polémicas y definitorias en tiempo de compensación, ambas a favor de los locales. Un gol anulado a Senegal y un penal en contra que casi significaba el título, y los Senegaleses de plano se quejaron, hicieron berrinche y se fueron al vestidor por 15 minutos. Salvo Sadio Mané, ejemplo de profesionalismo, todos los demás dijeron “esto no se vale, mejor me voy”.

Volvieron, eventualmente, solo para que Brahim Díaz tirara el peor penal que he visto, dándoselo a las manos de Mendy y llevando el partido al alargue, donde terminaron por definirlo con un golazo de Gueye.

Lo peor del asunto es que, por más que fueran controvertidas, ¡ambas decisiones fueron correctas! No era ningún atraco, por más que se viera mal, y ahora Senegal podría sufrir consecuencias que les perjudiquen en la Copa del Mundo.

Entre eso y los posibles boicots (de Alemania, por ejemplo), ya no sabemos cómo (o si es que) llegarán muchas selecciones a la fiesta más grande de todas.

¡Hasta la próxima!

