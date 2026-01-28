Conclusiones de los Campeonatos de ConferenciaHabemus Super Bowl, y como todos esperaban, será Sam Darnold ante Drake Maye. El miércoles que viene haremos la previa completa; hoy toca repasar lo que nos dejó el domingo y el futuro de los que quedaron en el camino.

Tan cerca y tan lejos

Ahora solo le atiné a la mitad de mis pronósticos, y eso fue porque todo el año, desde que predije que Bills y Carneros pelearían por el título y hasta el domingo pasado, creí en LA. Creo, todavía, que fue el mejor equipo este año y que una derrota increíble con una jugada inverosímil también en Seattle los condenó a jugar toda la postemporada de visita. Sobrevivieron en Carolina y Chicago, y casi logran la hazaña en el Lumen Field pero era demasiado pedir.

Ahora Matt Stafford ganará su primer MVP y se acercará al Salón de la Fama, y seguramente volverá para al menos un año más. Pero Sean McVay claramente estaba frustrado en la conferencia posterior, sabiendo que lo tuvieron y que estuvieron a detalles de jugar el Super Bowl en su propio estado.

Habiendo dicho eso, me niego a pensar que los Pats van a desentonar y que el increíble Campeonato de Conferencia de la NFC definió al campeón.

Los condenó la falta… de calcio

Nadie nunca sabrá qué habría sido de los Broncos con Bo Nix, quien se rompiera el tobillo él solito a dos jugadas de acabar el partido ante Buffalo, pero sí creo que su ofensiva hubiera podido lograr algo más que cero puntos en los últimos 55 minutos del encuentro.

Denver hizo un partido bueno, manteniéndolo cerrado con un pasador que no había lanzado un pase en más de dos años, pero tres errores los terminaron condenando: la 4ª y 1 en zona roja que era un gol de campo fácil (y perdieron por tres); los dos goles de campo fallados; y ese “fumble” de Stidham que significó el único TD de los Pats.

La nieve y los -18 grados no ayudaron a ninguna defensiva, y cuando el duelo es definido por los mínimos detalles, sí te hace pensar en qué hubiera pasado con su mariscal titular.

Nueva Inglaterra toma venganza, ganando en Denver por primera vez en cuatro intentos en postemporada (0-3 con el mismo Brady), y este triunfo fue fruto de la gran defensiva, de aprovechar errores, y de la falta de calcio en el pie derecho de Nix.

Un carrusel… extraño

El carrusel de nuevos entrenadores sigue girando en la NFL. John Harbaugh a Gigantes, gran contratación. Stefanski tendrá algo de éxito en Atlanta. Baltimore quiso otra mente defensiva en Jesse Minter, algo entendible pero no lo mejor para Lamar. Joe Brady fue promovido en Buffalo, algo que no creo sea lo correcto. Miami y Tennessee son irrelevantes. Arizona, Cleveland y Las Vegas siguen en búsqueda.

Luego está Pittsburgh, que dejó ir a su HC llamado Mike, que llegó a un Super Bowl por última vez hace 15 años y que ha tenido buenas temporadas y quedándose en corto en playoffs por varios años, por un HC llamado Mike, que llegó a un Super Bowl por última vez hace 15 años y que ha tenido buenas temporadas y quedándose en corto en “playoffs” por varios años.

¿Mike McCarthy, en serio? ¿El que acaban de correr en Dallas por ahogarse en postemporada? ¿El que se peleó con Rodgers en Green Bay y por eso lo corrieron? ¿El mismo Rodgers que fue tu pasador este año y que, ya seguro, no volverá contigo?

Los últimos tres entrenadores de los Acereros duraron en promedio 19 años. ¿Eso creen que dure un McCarthy de 62 años? Por más que lo veo, no lo entiendo.

El dato de la semana

Estos Pats están rompiendo marcas. Son el primer equipo que pierde 13 encuentros y al año siguiente juega un Super Bowl… el primero en vencer a tres de las cinco mejores defensivas en su camino al súper domingo (serían cuatro si vencen a Seattle)… y también son la escuadra con menos puntos anotados en la historia para llegar a este partido.

Por último, de ganar el 8 de febrero, Drake Maye sería el mariscal más joven en la historia en ser campeón, y Mike Vrabel el primero en ganarlo como jugador y entrenador del mismo equipo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.