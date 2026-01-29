Conclusiones de la fase de liga en la Champions LeagueOcho jornadas brutales han pasado, y tenemos definidos quiénes pasan directo, quiénes se quedaron fuera y quiénes jugarán la fase eliminatoria extra, pendientes del sorteo de mañana viernes.

Paso perfecto

Primero, honor a quien honor merece. No fue fácil, con penal tempranero y otro gol agónico en contra que puso algo de drama, pero al final Arsenal venció al humilde Kairat en el Emirates y se convierte en el primer equipo en la historia en hacer 24 puntos en la fase de liga (claro, que tiene dos años).

Se repusieron al duro golpe de perder el clásico contra el ManU el fin de semana, y termina con una fase, literalmente, perfecta. ¿De qué les servirá? Que el tiempo decida.

La noche de Mou

Alguna vez fue su dirigido en el Real Madrid, ahora tocó enfrentarlo desde el banquillo. Arbeloa no la pasó muy bien en la época de José Mourinho en Madrid, y ahora le aplicó otra mala pasada en este trepidante inicio de su era como DT de los Blancos.

En el mismo estadio donde consiguieron la 9, ahí no solo el Benfica venció al Real Madrid con toda justicia (y hasta quedándose corto con todas las que fallaron), sino que los mandaron hasta la zona de “playoffs”. Los bajaron del cuarto al noveno, y cuando aquí dijimos la semana pasada que casi tenían la clasificación directa, las Águilas Rojas los vencieron gracias a héroes como Schjelderup, quien nunca había anotado en Champions y se mandó un doblete; o el arquero Trubin, anotando el gol en la (literal) última jugada del partido, manteniendo así vivo al Benfica y dejando fuera al Marsella.

Mourinho no la ha pasado de lo mejor en su regreso a la capital lusitana, pero noches como esta —lluviosas, dramáticas, vengativas, memorables— son las que lo hicieron una leyenda en todas las ligas en las que ha estado.

El Madrid, al igual que el año pasado, deberá jugar una ronda extra para buscar la Orejona… y el Benfica de Mou podría volver a ser su siguiente rival.

Mbappé, líder goleador, bien podría romper el récord de “CR7” en cuartos, y aun así veo lejos de levantar la Orejona a los Merengues.

Los que pasan directo

¿Qué tienen en común los ocho primeros lugares? Todos ganaron en esta última fecha. Algunos no lo necesitaban, como Arsenal, Bayern y Liverpool (que aplastó 6-0 al Qarabag, la mejor actuación de ayer). Los demás necesitaron cada uno de esos tres puntos para meterse: Tottenham aprovechó el calendario más accesible para quedar cuartos; el Barça vino de atrás y cierra con tres victorias seguidas para meterse quintos; el Chelsea de Rosenior terminó de hundir al Napoli y quedó sexto; el Sporting Lisboa también lo ganó de último minuto y quedó séptimo, la sorpresa más grata hasta ahora; y el City no necesitó hacer mucho para ser el último calificado y el quinto inglés entre los primeros ocho.

Todos estos deberán esperar hasta marzo para los octavos, y creo que entre este grupo está el campeón.

Los que jugarán la repesca

Ya hablamos de cómo el Real Madrid cayó aquí dramáticamente, pero hay otra gran sorpresa: el PSG. Los actuales campeones no lograron vencer en casa al Newcastle, y eso los terminó bajando hasta el 11. Ojo: el año pasado también comenzaron aquí su camino al título.

Otros potenciales candidatos, como Inter, Atlético, Juventus y Borussia Dortmund también estarán jugando esta ronda, mientras las sorpresas de Brujas, Olympiacos, Qarabag y Bodo/Glimt amenizarán esta ronda a jugarse en febrero.

Los que se quedan fuera

De los últimos 12 hay algunas decepciones, ninguna mayor que el Napoli de Conte, quien sigue quedándose corto en Champions pese a todo su éxito en liga. Athletic Bilbao y Ajax fueron un desastre, el Villarreal fue tal vez el peor de todos, y con la eliminación del Copenague ya no nos quedó ningún mexicano, por si había alguna esperanza de que volviera Huescas.

Lo que sigue

Apenas en tres semanas comienza la siguiente fase, y eso es lo mejor de este nuevo formato: no hay que esperar mucho más.

¡Hasta la próxima!

