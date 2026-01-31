El fin de semana en el Futbol europeoEntre sorteos, clásicos y una parte de mi diario personal, comienza el segundo mes del año y el Futbol europeo se encamina a sus definiciones.

Los cruces de la Champions

Ayer fue el sorteo de la repesca en la Champions, y quedaron algunos cruces bastante chulos. El Dortmund contra Atalanta promete muchos goles; Bodo/Glimt bien podría dar la sorpresa ante un Inter a la baja; Osimhen vuelve a Turín para intentar seguir torturando a la Juve, ahora con el Galatasaray; se jugará uno de los clásicos de la Ligue 1, Mónaco ante PSG; y por supuesto, el plato fuerte, el Benfica de Mou ante el Madrid de Arbeloa, parte dos.

Por cierto, una buena: nuestro único mexicano en Europa sigue vivo. Edson Álvarez y el Fenerbahce fueron mediocres pero igual avanzaron, y ahora tendrán una prueba de fuego ante el Nottingham Forest.

Lo imperdible

El partido más pasional, sin duda, será el derbi Vasco entre un Bilbao que fracasó de fea forma en la Champions y una Real Sociedad que está hundida en la mediocridad.

Sin embargo, es en Inglaterra donde nos detendremos un momento, ya que nunca pudimos hablar de cómo el Manchester Utd. ha vencido al número 2 y al número 1 en jornadas consecutivas con un DT interino, se ha metido a puestos de Champions y la cabellera de Frank Ilet (búsquenlo) corre serio peligro.

Los Gunners pueden enfocarse en la Premier hasta marzo y ya no dejar ir más puntos, y visitar a un Leeds que pelea por el descenso les vendrá muy bien. Los Spurs van mal en liga, pero aun así se metieron directo en la UCL y ahora van contra su hijo favorito: el City de Pep.

Lo más importante: hoy mismo termina el mercado de fichajes de invierno, uno que terminará por ser muy tranquilo. ¿Se terminará yendo Salah? Es la única pregunta que queda por responder.

Mi día en el Camp Nou

Quiero concluir con algunos puntos que saqué tras mi primera experiencia en un estadio europeo, en especial uno tan histórico como el del Barcelona en un estado de transición.

Primero que nada, se ve que les urgía volver a abrirlo porque falta todavía bastante para que quede listo. Después de dos años y medio volvieron a abrirlo hace un par de meses, pero toda una zona detrás de una portería, además de la sección de arriba completa están todavía sin abrir. Falta lo más importante: el techo, el cual le dará tanto a este como al Bernabéu un estilo demasiado gringo para mi gusto, pero entendible dentro de esta puja que tienen ambos estadios por llevarse la final del Mundial 2030.

Ya hablando del partido, que enfrentaba al líder (aunque bajado momentáneamente al segundo puesto por el Real Madrid) y al colero, el cual cuenta con varios viejos conocidos del Futbol mexicano como Guillermo Almada, Federico Viñas o Nico Fonseca, así como a su dueño, Grupo Pachuca.

El Real Oviedo, que apenas volvió a primera tras 24 años en la miseria y que va que vuela para volver a segunda, hizo un primer tiempo bastante decente en la renovada e impecable cancha del Camp Nou. Aguantó bien los embates Blaugranas y hasta tuvo sus chances para irse al frente.

Sin embargo, el segundo tiempo y la lluvia llegaron y todo se fue al traste muy rápido. El talento se impuso y con grandes pizcas individuales de Olmo, Raphinha y Lamine (la mejor de todas y uno de los mejores goles que he visto en vivo en mi vida), el Barça acalló a los valientes fanáticos Asturianos y se mantuvo otra semana en el liderato.

En cuanto a la afición, pese a que no soy fan del Barcelona ni mucho menos, uno se deja llevar por el ambiente. No hay porras que lleven la batuta, aquí es todo el estadio el que se levanta y canta, aunque vi mucho mejor ambiente en el Nemesio Díez o el Volcán pese a tener menos capacidad.

Empezó a granizar y ya de los últimos cinco minutos no les puedo contar nada, pero puedo asegurarles que fue una gran noche de Futbol en un estadio en proceso a convertirse de lo mejor del mundo, con un equipo que también quiere estar en ese mismo proceso.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.