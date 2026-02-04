Historias a seguir en el Super Bowl LXLlegó el momento. Solo queda un partido, y es el más importante de todos. Santa Clara será el escenario de la venganza de Seattle, o del séptimo título de Nueva Inglaterra.

Redención

Gane quien gane, este domingo habrá una historia increíble de redención. El foco estará puesto en Sam Darnold, quien podría ser el primer mariscal de la historia en pasar por cinco equipos antes de levantar su primer anillo. Fracaso en Jets, fracaso en Carolina, suplente en San Francisco, recuperación en Minnesota… que aun así no fue suficiente para quedarse ahí. Seattle le dio las gracias a Geno y confió en Sam, lo cual muchos vimos como un movimiento lateral, pero terminó probando lo que se esperaba de él cuando entró a la NFL en 2018.

De hecho, de una gran clase de pasadores que incluye a Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, fue Darnold el primero en alcanzar el súper domingo, y también el primero en la historia que sale de USC.

Del otro lado la historia no es el pasador, sino el entrenador. Mike Vrabel fue clave en los cuatro Super Bowls que jugaron los Pats entre 2001 y 2007, no solo como “linebacker” sino con recepción de TD en dos de ellos. Esa era una historia de redención de por sí, cuando Pittsburgh lo dejó caminar en el 2001 y llegó como agente libre a ganar tres de los siguiente cuatro campeonatos en Foxboro.

Vrabel, ya como HC, logró maravillas con los Titanes, incluso eliminando a Brady como Patriota por última vez y ganando el premio al “coach” del año, pero no fue suficiente y lo corrieron de Tennessee por la puerta de atrás. Desde entonces, nadie tiene peor récord que los Titanes, y en su primer año de regreso en Nueva Inglaterra ha sido el factor clave para este inesperado retorno. Entre 2023 y 24 ganaron ocho juegos totales… este año ya ganaron 17, incluyendo postemporada, y están a uno de completar la temporada más inesperada en mucho tiempo.

Venganza

Imposible pensar en Halcones Marinos y Patriotas y no acordarnos del mejor partido de la historia. Ese SB XLIX de hace 11 años cambió todo: Seattle iba a iniciar una dinastía y terminó por no volver a un campeonato de conferencia hasta ahora, mientras los Pats jugaron otros tres SB en los siguientes cuatro años, ganando dos.

La intercepción de Butler es, sin duda, la jugada más crucial en la historia de la NFL, y una que ha estado en la mente de ambas aficiones desde entonces. Hoy los Seahawks son más favoritos que en aquel 2015: 4.5 puntos según las apuestas. Ganar el domingo no borrará el dolor que sintieron esa tarde en Arizona, pero sí será la venganza que tanto esperaron.

Destino

“En el vértice del destino”, es el eslogan no oficial de esta temporada en Nueva Inglaterra. Y es que todo parece haber jugado a su favor, desde el calendario hasta las lesiones rivales, pero eso no quita que Drake Maye será segundo lugar en votación al MVP, que fueron Top 5 en ofensiva y defensiva total, y que se han sobrepuesto a todas las expectativas.

Muchos pensamos que, tras la salida de Brady y los últimos años terribles con Belichick, que los Pats no volverían a oler un Super Bowl en 20 años, y después del inigualable éxito que tuvieron los 20 anteriores, estaba bien.

Quién diría que estarían de regreso tan pronto, antes que otros como Buffalo o Baltimore, y que lo harían sin un solo jugador o entrenador (fuera de Josh McDaniels) restante de aquel último título hace siete años.

Claves y pronóstico

Maye no ha jugado a su nivel en estos “playoffs”, y su escuadra lo necesita más que nunca. Ambas defensivas son geniales, aunque la de los Pats está jugando a un nivel histórico. Seattle tiene mucho mejores armas en JSN, Kupp y Walker, y cualquiera de los tres podría ser el JMV.

Mi cabeza dice Seahawks, el mejor equipo hablando objetivamente. Sin embargo… mi corazón dice Patriots, el equipo del destino. Nueva Inglaterra alza su séptimo Super Bowl en su doceavo intento, primero en California, y Bad Bunny hará bailar a muchos y chillar a otros.

¡Hasta la próxima!

