Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoCerró el mercado de transferencias, sigue el drama y un grande se acerca a terminar su sequía.

Una manita del rival

Tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y que el Tottenham le hará la vida imposible a Guardiola. El empate en el norte de Londres, que incluyó una desventaja de dos goles de los Spurs superada por el mejor gol de la temporada, fue celebrado en esa misma zona pero por los Gunners. Su acérrimo rival le hizo un favor, y sumado a la goliza sin piedad que le metieron al Leeds, el Arsenal está más cerca que nunca de romper su sequía de casi 22 años sin la Premier.

Son tan buenos en la pelota parada que ya hasta hacen goles olímpicos, y Arteta lo definió muy bien para sus sufridos aficionados: disfruten cada momento de esta temporada. ¿Al final estarán contentos y levantarán todo? Nadie sabe, pero que nadie les quite disfrutar el proceso.

Son seis puntos de ventaja a falta de 14 jornadas, y si bien falta bastante camino y los Gunners también han dejado ir puntos vitales, parece realmente que este es su año, por lo menos en liga. Y saben qué, me daría mucho gusto, porque nadie lo ha merecido más en las más recientes temporadas, con tres subcampeonatos seguidos.

¿Va por el cuarto?

Qué difícil de descifrar es Kylian Mbappé. Se transforma en Copas del Mundo y muy probablemente este verano se convierta en el máximo anotador en su historia, pero en las Euros ha sido terrible. Ha sido el mejor jugador del mundo el último par de años, y sin embargo el equipo al que dejó ganó el sextete inmediatamente después, y sus goles le han servido de poco. Este año bien podría, además, romper el récord de goles en una misma campaña de Champions, pero sigue sin ganarla y no creo que eso cambie pronto.

Ya va año y medio en Madrid y ha tenido tres entrenadores: Ancelotti, Alonso y Arbeloa. Pues resulta que no lleva ni un mes y ya quieren correr a este último, que porque no ha sido el “cambio” que los jugadores creían que sería. El vestidor Merengue es una fiesta desde hace rato, y es imposible no pensar en que algo tiene que ver Kylian, quien entre todos sus récords también romperá el de penales intentados en una campaña.

¿Qué quieren los madridistas? ¿Qué tanta culpa le adjudican a “KM10”? ¿Creen que hay forma de rescatar este año?

Un mercado… chato

No será un enero para recordar ni mucho menos en la historia de los mercados de transferencias invernales. Lo más destacado: Obed Vargas llega al Atleti, un movimiento que nadie vio venir y es magnífico para la selección. Junto a Fidalgo, otro futuro seleccionado que llegó al Betis, ahora tenemos a dos compatriotas en ronda final de Champions y Europa League, respectivamente, con un tercero casi cerrado (que no les diré quién es).

Además de Obed llegó Lookman, figura en el Atalanta recientemente, y Mendoza del Elche, y estos Colchoneros tal vez fueron los ganadores del mercado. Lo poco destacado: Semenyo al City, Jacquet al Liverpool y Endrick al Lyon.

Ay, mi comandante

Admiro muchísimo a Cristiano Ronaldo, pero creo que esa mentalidad monstruosa que le ha hecho llegar tan lejos y hacer historia, a veces le juega una mala pasada.

Lleva algunos años intentando quitarle valor a premios o a competencias, lo cual no lo hace ver bien. Ahora intenta llegar a los mil goles poniendo al límite todo lo que un jugador puede hacer, en especial a sus 41 años que cumple hoy. No es nada fácil, y toma sus sacrificios.

Ahora está haciendo un drama por los fichajes del acérrimo rival, Al Hilal, pero está haciendo todo demasiado grande. Se rehusa a entrenar, se dio a conocer su opinión en todos lados, y ahora hasta podría irse del Al Nassr pese a que lo tienen como el mejor pagado del mundo.

No lo hace ver bien, y no hay que dar marometas para defenderlo cuando se está equivocando en las formas. ¿Que ahora me gustaría verlo en River o, mejor, en el Inter Miami? Sin duda, pero este no será un buen capítulo en su brillante carrera.

¡Hasta la próxima!

