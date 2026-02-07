Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoEntre copas, clásicos en liga y los primeros amores, hay mucho por repasar en el mundo del Futbol.

De copas

Esta semana no hubo Champions, pero no quita que la acción copera sea menos dramática. Primero, en Inglaterra, donde no solo Arsenal y City se disputarán la liga sino también la Carabao Cup. Los Gunners no solo tienen sequía en la Premier, sino que no ganan la llamada Copa de la Liga desde que yo nací (investíguenle).

En un inexplicable sistema, el nuevo DT del Chelsea, Rosenior, decidió “cuidar” una desventaja de 2-3, y el clásico londinense terminó en otro triunfo del Arsenal, por 4-2 global, y enfrentará a los de Guardiola que despacharon sin problema al Newcastle por 5-1. El 22 de marzo, en Wembley, podría llegar el primero de cuatro títulos Gunners esta temporada… o podría ser lo único que levante el Man City.

Coincidentemente, los dos nuevos mexicanos (porque Fidalgo ya lo es) en La Liga debutaron en el mismo partido… con resultados muy opuestos. Obed Vargas tuvo pocos minutos pero se vio muy bien con los Colchoneros, mientras Álvaro se vio medio perdido en su debut con el Betis. Claro, lo pusieron en una posición que no ocupaba normalmente en la Liga MX, pero el 5-0 fue demasiado contundente para un Atleti necesitado de punch ofensivo. Irónicamente, volverán a verse las caras este domingo, ahora en el Metropolitano y en liga.

Pues el Atlético avanza y bailará con la más fea, tocándole el Barcelona en semis. El “Cholo” está urgido de trofeos, los que sean, más cuando no alzan (o llegan a la final de) la Copa del Rey desde hace 13 años. Del otro lado nos quedó un precioso “derby” vasco así que ambas semifinales, que comienzan la próxima semana, son estelares.

Por último, quiero destacar la debacle Bianconera en la Coppa Italia. Ante una Atalanta que acababa de vender a su mejor jugador (Lookman), Spalletti y la Juve pecaron de soberbia, dejando a Yildiz y Di Gregorio en la banca, y pagando el precio con un 3-0 donde la Dea fue muy eficiente. Así se fue la única chance de alzar algo esta temporada para la Vecchia Signora, el único trofeo que han levantado desde 2021.

¿Clásicos?

El único clásico como tal de este fin de semana es Le Classique entre el 1 y 3 de la Ligue 1: PSG ante Marsella, mañana en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, no podemos negar la rivalidad reciente entre Liverpool y el City, en duelo crucial para ambos: los Reds quieren volver a la zona de Champions, los Citizens no dejar escapar más al Arsenal. A su vez, el ManU podría, por primera vez desde hace dos años, ligar cuatro triunfos seguidos, y de paso tomar una ligera revancha del equipo que le quitó la Europa League en mayo pasado. El Tottenham es el más difícil de predecir, con ya dos temporadas desastrosas en la Premier pero un trofeo internacional y ahora un cuarto lugar general en la UCL en el proceso.

A su vez, el Valencia-Real Madrid, además de aquel historial con la final en París por la Orejona en el nuevo milenio, está la telenovela Vinicius vs Mestalla. Mañana será un capítulo más, con el añadido de la mala reputación de Arbeloa y la lesión de Bellingham, que lo dejará fuera aproximadamente un mes.

Y por último, el Milán-Como, un “mini-derby”, no podrá ser jugado porque, nada más y nada menos, hay unos Juegos Olímpicos de Invierno siendo inaugurados en San Siro, estadio que será demolido muy pronto. Irónico, ¿no?

¿Volver al primer amor?

Esta semana, por situaciones totalmente diferentes, salieron las noticias de que “CR7” podría buscar nuevo equipo, y entre las opciones está el Sporting Lisboa, así como que Newell’s buscará a Messi cuando acabe su contrato con el Inter Miami en 2027.

Si bien uno tiene 41 y el otro tendrá 40 para cuando eso pase, esos “retornos románticos” son la forma más bonita en la que una leyenda podría retirarse, así como Maradona con Boca o ahora Neymar con Santos, sin importar cómo les vaya ahí.

¡Ojalá sea así!

¡Hasta la próxima!

