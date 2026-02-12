Qué nos dejó el fin de semana en el Futbol europeoPese a los clásicos y victorias de equipos grandes, la noticia más grande de la semana fue el fin de la Superliga.

El deporte mundial

No me malinterpreten, amo la NFL. Es una liga que hace (casi) todo bien y que, indudablemente, va creciendo cada vez más fuera del gabacho, con partidos anunciados próximamente en Francia, Australia y de regreso en México.

Sin embargo, el Futbol es el indiscutido rey mundial. Pese a que se colocó como el segundo Super Bowl más visto de la historia, con 220 millones de vistas mundialmente, un simple encuentro de jornada 25 de la Premier League entre Liverpool y Manchester City tuvo 750. Claro, son dos clubes muy populares, pero aun así no era una final ni última fecha, y pese a ello tuvo más del triple de “rating” que el evento más grande de los EUA.

Ya hablando del partidazo, el cual mantiene vivas las chances de los Citizens (siguen a seis puntos de un Arsenal que goleó a nuestro querido Sunderland), resultó bastante polémico. Ambos tuvieron múltiples chances, pero en los minutos finales reinó el caos en Anfield. Szoboszlai pasó de héroe a villano, anotando un absoluto golazo de tiro libre y luego habilitando a Bernardo para el empate. En la compensación, un penal que no era (Allison toca a Nunes cuando la pelota ya está fuera) es aprovechado por Haaland para la increíble voltereta.

El “Maguito” alza la mano

De todos los partidos que vi el fin de semana (el regreso dramático de la Juve, de 0-2 a 2-2 ante la Lazio; la paliza del PSG al Marseille en Le Classique por 5-0; la victoria Merengue en Mestalla sin Vini; el increíble empate del ManU ante el terrible West Ham de Paco Jémez que deja viva la cabellera de Frank Ilett), el Atlético-Betis no fue el mejor, pero sí el más importante para nuestra selección.

Tres días antes habían jugado en el Benito Villamarín y no había sido un buen debut para Álvaro Fidalgo, goleados y eliminados en la Copa del Rey, y los reflectores se los llevó el otro mexicano debutante, Obed Vargas.

Pues el domingo, ahora en el Metropolitano, el “Maguito” se sintió mucho más cómodo, jugó casi todo el partido, repartió pelotas a placer y guió a los Verdiblancos a un inesperado triunfo. El baboso de Héctor Herrera dijo que “no llamaría naturalizados” (como si dependiera de él), pero un Fidalgo que pueda crecer en La Liga y quiera jugar para nosotros no nos sobra en absoluto.

Sin chance alguna

Por si quedaba alguna ligera esperanza, la infame Superliga ha quedado oficialmente sepultada y quedará como la mancha más grande en el legado de Florentino Pérez. Lo que nació en 2021 y tuvo un duro golpe un día después, la “Liga Unify” se había creado como la amenaza más grande al 99 % de equipos europeos fuera de la élite.

Todos los alemanes y los ingleses le hicieron fuchi apenas se anunció, y tras unos días solo quedaron tres escuadras de esta “superpoderosa” idea para incrementar la desigualdad futbolística: Juventus, Barcelona y, quien la abanderaba, Real Madrid.

La Vecchia Signora se retiró en 2023, y tras varios años solo quedaban los “enemigos mortales” (que siempre he dicho que se parecen más de lo que muchos creen) en disputas y demandas… hasta esta semana. El Barcelona, ya habiendo sanado sus finanzas y vuelto al protagonismo mundial, le dio las gracias al Madrid y los dejó solos en esta lucha que siempre estuvo perdida. Pues ayer miércoles, por fin, los Merengues anunciaron el acuerdo al que llegaron con la UEFA para acabar el conflicto legal y dar por muerta esta idea, a la cual le podemos asignar, eso sí, el nuevo formato de la Champions, para bien o para mal.

Sí, los Blancos levantaron dos Orejonas y reinauguraron el Bernabéu en el proceso, pero su miedo más grande era quedar rezagados económicamente, en especial con la Premier, y eso no lo pueden evitar. Por lo menos se terminó esta terrible idea, pero no significa que no deje repercusiones en el mundo del Futbol.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.