Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoMientras estamos a días de que comience la fase a vida o muerte en la Champions, las ligas y copas se empiezan a apretar.

Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen

Frase que aplica para el retrovisor, y también para el Manchester City. En acción de media semana, los Citizens despacharon sin problema al Fulham de un Raúl que hizo poco y nada, mientras los Gunners tuvieron otro tropezón. Por más que el Brentford es de las agradables sorpresas del año, es imperdonable que el Arsenal no sacara la victoria y permitiera que los de Guardiola se les acerquen a tres.

Había cantado victoria un poco temprano, argumentando que no enfrentarían a nadie poderoso en la Premier hasta marzo, pero no contaba con el poder de la “pechofriada” que tiene este equipo. Si dejan ir esta liga tras llegar a tener nueve puntos de ventaja, y qué decir de la Champions tras terminar la primera ronda con marca perfecta… es para que sus fans empiecen a buscar otro equipo. Bueno, jamás diré que alguien debe cambiar de afición, aun si ese conjunto ya no existe o está en tercera división, pero sí es para deprimirse.

La buena: este fin no pueden dejar ir más puntos… porque no hay Premier. Pura acción de la preciosa FA Cup, el torneo de Futbol más añejo del planeta, con 16 partidos de cuarta ronda… donde no están ni el Man United ni Tottenham.

La mala: parece que la Premier League 2025-26 se definirá el 18 de abril en el Etihad, cuando el City y Arsenal jueguen la J33 y veremos quién se queda como líder para la recta final.

Derby crucial

Pese a que cerraron la Champions de forma muy diferente y acabaron con los mismos puntos, el Derby D’Italia de hoy parece que puede definir las temporadas de ambos clubes de maneras muy distintas.

Inter ha tomado una ventaja importante mas no inalcanzable en la Serie A, con cinco puntos arriba del Milan de Allegri. Han sido los favoritos a llevarse el Scudetto todo el año, y pese a que es una de las carreras más parejas, con cinco equipos todavía con esperanzas, son los Nerazzurri los que llevan las de ganar. La Juve será de los pocos rivales difíciles que tengan pendientes.

Del otro lado, los Bianconeri se aferran con las uñas al último boleto a Champions, y un triunfo sobre el acérrimo rival les ayudaría a afirmarse entre los primeros cuatro y mantener sus esperanzas en la Serie A. Es el partido más importante de todo el fin de semana.

¿Se terminó?

Pocos equipos más difíciles de predecir que el Atlético de Madrid. Son capaces de golear de visita al Betis, solo para perder con ellos en casa tres días después. Capaces de golear sin piedad al Barça en 45 minutos, solo para tenerles piedad en la segunda mitad y dejarlos vivos.

Sí, fue un partidazo de Julián y el fichaje Lookman cayó como anillo al dedo, pero si hay un cuadro del cual creemos puedan remontarle un 4-0, es el Atleti. Son ese equipo capaz de lucir mejor que nadie en España y de parecer destinado a ganarlo todo de último minuto, solo para terminar con las manos vacías una vez más.

Recordemos que, de los 14 años que lleva dirigiendo a los Colchoneros, suma solo una liga y dos Copas del Rey, esta hace ya 12 años, y que se ha ido sin ganar nada en nueve temporadas, 10 si en esta no aprovecha esta ventaja y luego vence a la Real Sociedad o al Bilbao (los Txuri-Urdin ganaron por la mínima en el Clásico Vasco). ¿Podemos creerles? ¿O se arrepentirán de dejar vivos a los Culés?

Un vistazo a la Champions

Así de rápido, este martes comienza la repesca en la UCL, y cada serie tiene un claro favorito. Deberían avanzar el PSG, Inter, Juventus, Atleti, Newcastle, Dortmund, Leverkusen y, aunque siga doliendo esa derrota en Lisboa, el Madrid ante el Benfica de Mourinho. No me sorprendería, eso sí, que Galatasaray o Atalanta den la campanada ante la Vecchia Signora y el BVB, respectivamente, pero creo que el verdadero drama comenzará en la siguiente ronda.

¡Hasta la próxima!

