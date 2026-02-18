Conclusiones de la temporada 2025 de la NFLEs momento de poner un sello sobre una temporada muy atípica y sorpresiva, y comenzar a ver hacia una larguísima temporada baja.

La fórmula es clara

Hace algunos años, no recuerdo si en este u otro espacio, dije que la fórmula para levantar el Lombardi es clara: un mariscal de élite. Debo aclarar que, aunque esa frase permanece cierta, es algo inconclusa. Sí, un excelente pasador puede elevar un equipo bueno a ser contendiente, y mientras tengas uno deberías tener alguna chance de ganarlo todo. Sin embargo, tanto Seattle este año como Philly el pasado nos mostraron que hay otra vía: una excelente plantilla con un pasador bueno que no cometa errores y haga lo que le pidan. Ni Darnold ni Hurts están cerca del nivel de un Allen o Lamar, pero ambos ya lograron llegar mucho más lejos gracias a sus compañeros y a que ellos aparecieron cuando los necesitaban (Hurts en su brillante SB, Darnold superando a Stafford en el Juego de Campeonato).

Precisamente estas dos campañas se convirtieron Howie Roseman y John Schneider (Gerentes Generales de Águilas y Halcones Marinos) en los primeros en más de 40 años en ganar dos Super Bowls con entrenadores y mariscales diferentes, e incluso Seattle lo logró con una plantilla totalmente distinta.

Es decir, el MVP de estos campeones no fue un QB legendario como Brady o Mahomes o un genio en los controles, sino la gerencia que armó estas plantillas tan dominantes y sin huecos.

La nueva camada está aquí

Cuando hablamos de camadas legendarias de mariscales, todos piensan en 1984 (Elway, Marino, Kelly), 2004 (Big Ben, Eli, Rivers) o incluso en 2018 (Allen, Lamar, Baker y el actual campeón, Darnold). La de 2020 no está nada mal (Burrow, Hurts, Love, Herbert, ¿Tua?), pero creo que la de 2024 puede dejar atrás a todos. En tan solo dos años ya vimos al primer novato en guiar a su equipo al Campeonato de Conferencia (Jayden); a un joven de 23 años ser subcampeón y segundo lugar en votación al MVP (Maye); a otro guiar a su equipo al sembrado número 1 y al Campeonato de Conferencia (Nix, aunque no haya podido jugarlo)… y aun así el mejor de todos, para mí, es el que fue tomado número 1 y tiene el techo más alto: Caleb Williams.

A veces veo publicaciones nostálgicas de las épocas de Manning, Brady, Brees y compañía, pero creo que la NFL está en buenas manos con esta camada de muy jóvenes pasadores, a los cuales podríamos agregarles a Ward, Shough, Dart, Shedeur y, próximamente, a Fernando Mendoza y Ty Simpson. De los “rucos” solo quedan Stafford y Rodgers, y no hay porqué preocuparse por el futuro de la liga.

Se les terminó el tiempo

Donde también hemos visto un relevo ha sido en el banquillo, con tres de los cuatro entrenadores vigentes más longevos dejando su puesto en estos días. Tomlin dijo adiós a Pittsburgh tras 19 años; Harbaugh a Baltimore tras 18 y McDermott fue despedido de Buffalo tras nueve campañas. Todos se habían quedado en la orilla por mucho tiempo, y lo mejor para todas las partes era un nuevo inicio.

Especialmente con Cuervos y Bills, el fracaso de no poder alcanzar un Super Bowl es lo que los condenó. Ahora la presión está totalmente en los brazos de Allen y Lamar, así como de un Burrow que no ha jugado “playoffs” desde hace tres años, en especial porque ahí viene Mahomes de regreso.

Lo que sigue

En menos de un mes comienza la agencia libre, con nombres como Trey Hendrickson, Mike Evans o Breece Hall como los más codiciados. A su vez, Tyreek Hill será cortado por Miami y seguramente acabe con algún contendiente, mientras la novela Maxx Crosby va para largo en Vegas. El Draft comienza el 23 de abril en Pittsburgh, y si bien es casi segura la primera selección (el cubano Mendoza será tomado por Kubiak y los Raiders), todo lo demás es incierto. Hablaremos de los movimientos más importantes y del Draft, pero aquí damos por terminada la temporada 2025 de la NFL.

Ahora toca concentrarnos en la Copa del Mundo.

¡Hasta la próxima!

