Conclusiones de la repesca en la Champions LeagueConcluyó la primera parte de esta ronda extra que nos regala este formato, y no faltaron los goles ni el drama.

No tiene lugar

Desafortunadamente, esta jornada fue manchada por un acto cobarde y muy estúpido. Lo que pasó en Lisboa muestra por qué es tan importante seguir con las campañas antirracismo, y porqué el protocolo también debe instaurarse cuando algo así pasa.

Si bien el Benfica y el propio Gianluca Prestianni niegan lo que pasó, aquí es cuando tu propio historial te juega en contra. Si es el mismo jugador que se burló del “Chicha” Sánchez y México en el Mundial Sub-20, el mismo que empujó a Palmer tras ser expulsado en el Mundial de Clubes, y quien ya tiene un historial de ser problemático y pleitista, pues no es tan difícil imaginar que haya sido racista contra Vinicius. Además, no te tapas la boca para decir elogios, ¿o sí?

Difícil la situación de Mourinho, puesto a elegir entre acusar y defender a su jugador, teniendo a su actual equipo y a su ex que todavía lo quiere como testigos. Al final decidió defender a Prestianni con una excusa ridícula, diciendo que Vinicius celebró de más su gol, cuando el propio Mou es el DT con los festejos más icónicos. Aun si fuera cierto, ¿eso justifica que le digan lo que le dijeron? Por supuesto que no, y me sorprende que no haya una sanción mayor hasta ahora. Prestianni es un cobarde, ofendiendo a un compañero de profesión pero tapándose la boca, y también un estúpido porque no está en el barrio, está jugando la Champions y tiene los ojos del mundo puestos en él, y era imposible que se quedara impune.

El partido pasó a segundo plano, definido por un golazo precisamente de Vini que inició toda esta catástrofe, pero sabíamos que el Madrid no iba a dejar pasar una venganza tan pronta ante el equipo que los venció de último minuto hace tres semanas.

El beneficio de la ignorancia

Imagínense este escenario: a “CR7” o a Messi los sacan al minuto 27 de un partido de Champions que van perdiendo 0-2, no por lesión, sino por flojo, y el que lo suple, un jovencito de 20 años es quien guía la remontada de su equipo con un doblete para ganar 3-2. ¿Los quemaríamos vivos, no es cierto? ¿Es algo impensable para un jugador de élite, o no?

Pues justamente eso le pasó a Ousmane Dembelé, actual Balón de Oro y The Best, quien jugó tan mal que fue cambiado por Luis Enrique antes de la media hora, y fue Désiré Doué (quien, traducido al español, su nombre significa deseado talentoso) el que lideró la voltereta del PSG en el Principado de Mónaco.

Afortunadamente para Dembelé él juega en el PSG y a muy pocos les importa, porque si fuera un poco más relevante todos lo estaríamos matando.

Sorpresas y más sorpresas

Aquí habíamos dicho el sábado que todas las series tenían un claro favorito… pues tres de ellos sufrieron bastante como visitantes. De todos los italianos no se hace uno en esta Champions: el campeón Napoli dio pena y ya está eliminado; los otros tres entraron por repechaje y todos perdieron esta semana.

El Atalanta ni las manos metió en Dortmund y pudo ser peor que un 2-0. La Juve cerró una semana de pesadilla perdiendo el Derby D’Italia en los minutos finales y saliendo goleado de Turquía. Le tuve fe a Di Gregorio, pero sus errores en momentos cruciales ante Inter y Galatasaray demuestran que los guantes de Buffon le quedan muy grandes.

Luego está el Inter, dominando la Serie A y siendo aplastados en Noruega por el humilde Bodo/Glimt. Tal vez fue la temperatura de -3 (tampoco es como que Milán sea muy tropical) pero los Nerazzurri dieron pena. Los tres tienen alguna chance de dar la vuelta en suelo italiano, pero por ahora no quedará ninguno en Octavos.

También está el Atleti, que dejó ir ventajas de 2-0 y 3-2 ante Brujas de visita, desaprovechando también un penal y un autogol a favor, y se mantienen como el equipo más difícil de predecir.

Por cierto, qué “crack” Anthony Gordon, anotando un pókar antes del minuto 45.

¡Hasta la próxima!

