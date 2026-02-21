Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoRepasemos el paso de los mexicanos en la Europa League y lo que nos trae esta jornada en las ligas más importantes del mundo.

Poco nos duró el gusto

Este mercado de fichajes invernal fue positivo para los mexicanos, no solo porque cruzaron el charco Obed Vargas y Fidalgo y casi casi aseguraron su lugar en el Mundial (increíble cómo el “Maguito” lleva un mes allá y ya habla como español), sino porque, bajo el radar, hubo otro “fichaje” que podría ser relevante para el Tri.

Julián Araujo fue cedido del mediocre Bournemouth al Celtic Glasgow, y con ellos ha retomado el protagonismo que perdió hace mucho. Ha jugado casi todos los partidos desde que llegó a Escocia, e incluso anotó un dramático gol del triunfo la semana pasada. Unos años atrás se hablaba de él como el relevo de la lateral derecha mexicana, en especial porque cayó en el Barcelona sin que nadie supiera cómo, pero se había apagado, se lesionó y casi no ha sido convocado en los últimos dos años.

Tal vez ahora en Celtic pueda volver a retomar su nivel, en especial en competencias europeas… y se terminó. Araujo jugó los 90’ del repechaje en Europa League, donde el Stuttgart les dio un paseo en su propia cancha, venciéndolos 1-4 y casi eliminándolos de la Champions naranja.

A los otros mexicano en esta instancia, como Edson, no les fue mucho mejor, ya que está lesionado y no pudo participar en el duelo ante Nottingham Forest… que el Fenerbahçe terminó perdiendo 0-3. Jorge Sánchez tampoco vio acción en la derrota, también en casa, de su PAOK 1-2 ante el Celta. Los tres mexicanos perdieron en la ida y dos de ellos están casi eliminados, por lo cual solo nos quedarán Fidalgo, quien ya espera en Octavos con el Betis, y Obed Vargas en la UCL con el Atleti, aunque también se quedó en la banca ante Brujas.

Hasta ahora, contar con un mexicano en competencia europea no ha sido más que mala suerte.

Paren la hemorragia

No sé si salé al Arsenal o ellos ya viven salados, pero justo cuando dije que el calendario se facilitaba en la Premier y podían descansar de la Champions, es cuando más puntos han dejado ir. A media semana empataron increíblemente con el colero Wolverhampton, desperdiciando un 0-2 para se alcanzados al minuto 94, y con ello ahora son cinco puntos de ventaja sobre el City… con un partido más. Es decir, la ventaja que llegó a ser de nueve ahora bien podría ser de dos.

Lo que sigue: el derbi del norte de Londres, donde a los Spurs les encantaría aguar la fiesta de su acérrimo rival en el mejor estadio de Europa. El Man City tampoco la tiene tan fácil esta tarde ante un alzado Newcastle, pero hoy confío más en los de Pep Guardiola que en los de Mikel Arteta.

¿Soltarán la cima?

Esta temporada de La Liga ha sido una montaña rusa. En octubre, tras su triunfo en el clásico, ya parecía inalcanzable la ventaja Merengue en la punta. Un par de meses después, y el Barça ya era líder y parecía que nadie los baja a ellos.

Ahora, tras su derrota ante sus vecinos de Cataluña, con penal fallado de Lamine incluido, los Culés le han cedido el liderato nuevamente al Madrid de Arbeloa, quien ya liga ocho victorias en fila en La Liga. Como casi todos los años, nuevamente este trofeo se lo disputarán Blancos y Blaugranas, y hoy la ventaja de dos puntos del Madrid no sé si nunca vuelvan a perderla. El clásico del 10 de mayo, el primero en el Camp Nou todavía en renovación, será muy probablemente el que defina este título.

Mientras tanto, ni el Madrid debería tener problemas hoy en Pamplona ante Osasuna ni el Barça mañana como locales ante el penúltimo Levante.

Carrera de dos… esquís

Aprovechando los Juegos Olímpicos disputados en esa ciudad, también el Scudetto este año se quedará en Milán. El empate entre Napoli y Roma rezagó mucho a ambos, mientras la Juve peleará solo para meterse en Champions, por lo que solo los Rossoneri pueden alcanzar a los Nerazzurri. Hoy los separan siete puntos, ¿demasiado para Modric y compañía?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].