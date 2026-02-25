Preguntas a responder esta temporada baja de NFLComencemos a ver hacia la agencia libre, el Draft y los largos siete meses hasta que comience la próxima temporada.

¿Cómo lucirán los Jefes?

Hay muchas dudas en Kansas City. ¿Se repondrá Mahomes a tiempo para septiembre? ¿Se retirará Travis Kelce, alias el señor de Swift? ¿Cuánto le queda a Chris Jones, y a todo esto, a Andy Reid? Con eso en mente es que podrán planear esta temporada baja.

Si todas sus estrellas regresan de lesiones o no se retiran, tienen para ir por todo y ser agresivos una vez más. De no ser así, el plan será a largo, sin tener que hipotecar el futuro próximo. De todas formas hay montones de nombres ligados a los de rojo, en especial el retorno del hijo pródigo. Con Tyreek Hill, Mahomes dio su mejor versión y ganó un anillo… pero sin él el número 15 ganó otros dos y un nuevo MVP. Sin embargo, y a reserva de cómo luzca tras su horrible lesión de rodilla, Hill le daría la verticalidad que tanto le ha faltado a esta ofensiva por varios años.

Travis Etienne, Breece Hall, Kenneth Walker y George Pickens son de los nombres que también han sonado, en especial para revivir un ataque estuvo tan chato en 2025 y como posibles remplazos de Kelce para ser hombres de confianza de Pat.

¿Dónde jugará Maxx Crosby?

El hombre más importante de todos en los próximos meses. Es uno de los tres mejores defensivos de la liga, y pese a que genuinamente ama a los Raiders, parece que su tiempo en el desierto se ha terminado.

No acabó bien la temporada pasada, forzado a no jugar por una “lesión”, y creo que vale más para Las Vegas lo que puedan obtener por él, y él estará mejor en un contendiente. ¿Chicago? ¿Detroit? ¿Philly? ¿Dallas? Hay varios posibles destinos, pero lo único seguro es que serán por lo menos dos selecciones de primera ronda lo que tendrán que pagar por él.

¿Qué pasará con el carrusel de mariscales?

Otro nombre que oiremos mucho los próximos meses es el de Aaron Rodgers, quien no sabe si volverá a reunirse con Mike McCarthy (juntos ganaron un Super Bowl con Green Bay hace 15 años, precisamente ante Pittsburgh), probará la agencia libre (¿Minnesota, para seguir siendo como Favre?) o se retirará.

Además de él, esperen que Malik Willis, Mac Jones, Kirk Cousins, Jacoby Brissett y hasta Daniel Jones prueben con nuevos equipos buscando encontrar su Sam Darnold. Los que tienen contrato pero nulo futuro donde están son Tua Tagovailoa en Miami y Kyler Murray en Arizona, y si bien creo que tienen el talento (aunque no el tamaño) para jugar en esta liga, su contrato y su pasado (entre lesiones y sumar cero victorias en postemporada) les terminarán pesando.

¿Cuántos mariscales se irán en primera ronda?

Podemos dar por hecho que Fernando Mendoza, de ascendencia cubana y mexicana, será la primera selección global del próximo Draft, y que será el futuro de la franquicia de los Raiders.

Sin embargo, es una camada bastante chata fuera de él en cuanto a pasadores, pero no dudo que algún equipo urgido vaya a salirse del plan y tomar a alguien más demasiado alto. Ty Simpson, de Alabama; Carson Beck, de Miami; Trinidad Chambliss, de Ole Miss; y hasta Garrett Nussmeier, de LSU podrían ser de los nombres que oigamos el jueves 23 de abril en Pittsburgh, e incluso alguno de ellos podría terminar en el equipo local.

¿Cómo terminará la telenovela AJ Brown?

El muy talentoso receptor no ha sido más que un dolor de muelas recientemente en Filadelfia. Se la ha pasado, desde la campaña pasada, haciendo drama leyendo en el banquillo, quejándose en redes sociales y sacando los trapitos sucios ante los medios.

Eso sí, no significa que la razón de su berrinche sea incorrecta, ya que la ofensiva de las Águilas estaba rota, y que sea la víctima sería como matar al mensajero. Disminuirá el drama, pero el problema principal seguirá ahí.

Hurts tendrá su 11º coordinador ofensivo en 11 temporadas entre colegial y la NFL, y no sé si Sean Mannion será la solución.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].